La sua passione per il calcio lo ha portato a diventare uno dei giocatori italiani più apprezzati: ecco tutto quello che ancora non sai su Ciro Immobile.

Ciro Immobile ha esordito giovanissimo, ad appena 17 anni, nella primavera della Juventus e si è subito fatto notare. Da quel momento la sua carriera è stata tutta in ascesa, e dopo aver militato in varie squadre del campionato italiano – e non solo – è approdato alla Lazio.

Scopriamo qualche dettaglio curioso sulla vita privata di Ciro Immobile!

Ciro Immobile, biografia

Nato a Torre Annunziata (Napoli) il 20 febbraio 1990, sotto il segno zodiacale dei Pesci, Ciro Immobile ha trascorso la sua infanzia assieme alla famiglia: mamma Michela, papà Antonio e suo fratello Luigi. La passione per il calcio è un’eredità del padre, che ha sempre giocato. Lui dovette rinunciare per lavorare, ma ha incoraggiato suo figlio a seguire i suoi sogni.

Ciro ha studiato presso le scuole medie “Manzoni” e poi si è iscritto alle scuole superiori “Marconi”, studiando per prendere il diploma come perito tecnico. Nel frattempo ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del calcio. Da piccolissimo ha giocato nella scuola calcio Torre Annunziata ’88, per poi arrivare alle giovanili del Sorrento.

Nel 2007, il grande balzo: si è trasferito a Torino, poco più che 17enne, per giocare nella primavera della Juventus. Non riuscendo a conciliare la sua neonata carriera calcistica con gli studi, Ciro Immobile ha deciso di lasciare la scuola ad un passo dal traguardo.

Ciro Immobile, vita privata

Ciro Immobile è sposato con Jessica Melena, dalla quale ha avuto due splendide bambine. I due ragazzi si sono incontrati per la prima volta in un locale di Pescara, e tra di loro è scoppiato subito l’amore. Nel giro di poche settimane hanno iniziato a convivere, e sei mesi dopo Jessica è rimasta incinta della sua primogenita.

Michela è nata nel 2013, la sua sorellina Giorgia è arrivata invece nel 2015. Nel mezzo, un matrimonio da favola: Ciro e Jessica si sono sposati il 23 maggio 2014, con una splendida cerimonia che si è tenuta a Chieti. Ma ancor prima di sposarsi, i due erano inseparabili.

Jessica e le sue bambine hanno seguito il calciatore ad ogni suo spostamento, con tutti i sacrifici che una scelta del genere comporta.

Chi è la moglie di Ciro Immobile?

Jessica Melena è una ragazza semplice e di sani valori. Nata a Bucchianico, in provincia di Chieti, è cresciuta in una famiglia di origini umili e le è stata impartita una severa educazione. Sin da ragazzina aveva due passioni: il ballo e le serie tv poliziesche, in stile CSI. Per seguire quest’ultima inclinazione, si è iscritta all’Università de L’Aquila, presso la facoltà di Scienze delle Investigazioni.

Voleva entrare in Polizia, ma una sera ha conosciuto Ciro e tutto è cambiato. Nel giro di pochi mesi, Jessica ha lasciato l’università e si è trasferita a Genova con il fidanzato, per poi scoprire di essere in dolce attesa. La loro è una storia molto romantica, ma Jessica non ha ancora rinunciato alla sua prima passione: in un’intervista a Davide Maggio ha svelato che l’unica esperienza televisiva che vorrebbe fare è “Ballando con le stelle”.

5 curiosità su Ciro Immobile

– Il primo provino, Ciro lo ha fatto quando aveva 10 anni, con il Milan. La sua prestazione aveva soddisfatto le aspettative, ma per poter essere preso avrebbe dovuto trasferire la sua residenza a Milano. I suoi genitori ai tempi decisero di rinunciare a questa incredibile occasione.

– In origine, il calciatore aveva un profilo Instagram condiviso con Jessica. Solo agli inizi del 2018 Ciro ha deciso di crearsi il proprio profilo Instagram, così come ha fatto anche sua moglie.

– Ciro Immobile è un vero bomber, sia in campo che fuori. Sua moglie Jessica ha confessato, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, di aver trovato in lui un ottimo marito e un papà impeccabile, attento ad ogni più piccola esigenza delle sue bambine.

– Nell’estate del 2018, l’attaccante è stato vittima di un’aggressione che, per fortuna, si è conclusa senza alcuna conseguenza. Ciro e la sua famiglia erano al mare in un momento di relax, quando un tifoso del Pescara – squadra in cui un tempo il giocatore militava – si è avvicinato con un coltellino minacciandolo. Alcuni amici di Ciro e altri presenti sul luogo hanno messo in fuga l’aggressore prima che potesse compiere qualche gesto pericoloso.

– Il calciatore è un grande fan di Tiziano Ferro e segue con passione la serie tv Gomorra.