L’attrice italiana Cinzia Leone è una donna che non ha mai perso il sorriso, nonostante la malattia che ha scoperto di avere nel 1991. Scopriamo di più sulla sua carriera e sulla sua vita!

Cinzia Leone è una delle attrici più note al pubblico italiano per la sua bravura e la sua professionalità. È stata ospite di diversi programmi televisivi ed il primo che ha reso il suo personaggio famoso è stata la trasmissione di Serena Dandini con “La TV delle ragazze”. Purtroppo, la donna scopre di avere un aneurisma congenito all’arteria basilare: dopo un intervento ed essere rimasta paralizzata per molti anni, è riuscita a ritrovare la salute. Scopriamo di più sulla sua vita!

Chi è Cinzia Leone?

Nasce a Roma il 4 marzo 1959, sotto il segno del Pesci. Della sua infanzia si sa ben poco, poiché l’attrice romana ha sempre mantenuto un certo distacco dalla sua carriera e, quindi, dal suo personaggio pubblico a tutto ciò che la riguarda nella vita privata. Non sappiamo che scuola abbia frequentato, ma siamo a conoscenza del fatto che ha vissuto sempre a Roma.

Come ha dichiarato sempre nelle interviste e nei vari programmi, Cinzia Leone ha sempre provato un forte amore nei confronti della recitazione e del mondo dello spettacolo. Ha iniziato a recitare a poco più di 20 anni nei teatri più famosi che l’hanno condotta a partecipare a vari programmi televisivi. Il primo a regalarle il successo è La TV delle ragazze condotto da Serena Dandini. il programma che ritorna sulla Rai da novembre 2018. Diventa, così, anche attrice di cinema debuttando sul grande schermo con “Banchi di seta”.

Una donna simpatica, di talento e con una risata contagiosa: della sua vita privata, quindi di un matrimonio, non sappiamo nulla. Come anticipato precedentemente, Cinzia Leone ha sempre dato molta importanza alla sua privacy.

Cinzia Leone e la sua malattia

Nel 1991 le viene diagnosticato un aneurisma congenito all’arteria basilare. Come racconta durante l’intervista rilasciata a Il bello delle donne, tutto è iniziato quando una sera il mal di testa sembra non lasciarla in pace. Poco dopo lei sarebbe dovuta uscire per recarsi alla prima del film di “Donne con le gonne” ma il malore sembra impedirglielo. Dopo essersi fatta convincere dalla madre, decide comunque di andare, anche se durante la programmazione si sente male.

Viene ricoverata immediatamente in ospedale in cui le viene effettuata una T.A.C e da lì arriva la notizia che la lascia senza parole. Una malattia che l’ha costretta a sottoporsi ad un intervento oltre oceano: in Italia, i medici si rifiutano di operarla a causa dell’alto tasso di mortalità. È costretta, quindi, a prendere un aereo e andare in America, a Phoenix, dove viene operata. Rimane paralizzata per molto tempo, ma con le cure giuste e la riabilitazione ritrova la salute e ritorna a condurre una vita normale.

3 curiosità su Cinzia Leone

-Non è appasionata dei social, anche se è presente sia Instagram che su Facebook. Quest’ultimo, forse, è la piattaforma che utilizza più frequentemente per pubblicare i suoi pensieri.

-È amante degli animali e in casa ha un cane di nome “Elio” di razza bassotto.

-È stata candidata per il premio di David di Donatello per la migliore attrice non protagonista.

