6 curiosità su Cecilia Rodriguez: i tatuaggi, i gossip e la vita privata!

Scopriamo cosa c’è da sapere su Cecilia Rodriguez: Ignazio Moser, la fine della storia d’amore con Francesco Monte e le curiosità sulla sorellina di Belen!

Nata il 18 marzo 1990 (Pesci), Cecilia Rodriguez è una modella, nota in Italia per essere la sorella minore della famosa showgirl Belen Rodriguez. Dopo aver partecipato all’Isola dei Famosi e al Grande Fratello Vip, Cecilia Rodriguez è finita nell’occhio del ciclone per le sue tormentate storie d’amore.

Scopriamo cosa c’è da sapere sulla sorellina di Belen e sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità!

Cecilia Rodriguez: la vita privata

Nell’autunno 2017, durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Cecilia Rodriguez lascia in diretta televisiva l’allora fidanzato Francesco Monte, legandosi sentimentalmente a un altro partecipante del reality: Ignazio Moser.

“Vai avanti, insegui i tuoi sogni. Io ho bisogno di essere egoista adesso. Ti sarò sempre grata, tu mi hai salvato la vita e lo sai. Mi dispiace di aver mancato di rispetto a te e alla tua famiglia”, disse la sorellina di Belen a Francesco Monte che, sconsolato, lascerà la casa condivisa con lei a Milano.

Pochi mesi dopo l’uscita dalla casa più spiata d’Italia, Cecilia è andata a convivere con Ignazio, ed entrambi non hanno fatto segreto di desiderare al più presto una famiglia:

“Da quando ho lui accanto, mi sveglio senza brutti pensieri, piena di voglia di vivere e con il sorriso stampato sul viso. Di Ignazio mi piace tutto: il carattere, l’educazione, l’energia. Non ho dubbi su di lui e su di noi. Tra un anno, se si sentirà pronto, mi piacerebbe iniziare pensare a una famiglia”, ha raccontato a Gente la sorellina di Belen.

Chi è il fidanzato di Cecilia Rodriguez?

Classe 1992, Ignazio Moser è figlio del campione di ciclismo Francesco Moser. Anche lui segue le orme di papà, ma dopo una brutta caduta dalla bici, si ritira dall’agonismo.

Oggi lavora nell‘azienda vinicola di famiglia e nel mondo dello spettacolo, dove ha fatto il suo ingresso con il Grande Fratello Vip 2017.

Cecilia Rodriguez: quello che non sai sulla sorellina di Belen

– Adora i tatuaggi e ne ha svariati su tutto il corpo: ha il simbolo di una croce sulla schiena, un rosario sulla caviglia e una piccola luna sul collo del piede.

– A DiPiù Tv ha rivelato di essere ricorsa alla chirurgia per aumentare di qualche taglia il suo seno: “Ora è proprio come quello di mia sorella. Quando sono arrivata in Italia, tre anni fa, sono dimagrita cinque chili. Il mio seno si è rimpicciolito, sembrava scomparso. E pensare che da piccola, era più grosso di quello di Belen”.

– Adora trascorrere il proprio tempo libero con la sua famiglia (e in particolare l’adorato nipotino Santiago), a fare shopping o in viaggio, come testimoniano i numerosi scatti sul suo profilo Instagram.

– Per mantenersi in forma pratica molto sport, in particolare crossfit. Per avere una chioma folta e lucente usa dei prodotti a base di acido ialuronico.

– Il suo sogno è quello di aprire un ristorante.

– Ha un cane che si chiama Aspirina.