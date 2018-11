Conosci il vero nome di Capitan Ventosa? Tutto sull’inviato di Striscia la Notizia

Scopriamo insieme chi è Capitan Ventosa, l’inviato di Striscia La Notizia che con il suo costume giallo si pone al servizio del cittadino che ne ha bisogno.

Capitan Ventosa è uno dei personaggi più amati di Striscia la Notizia. Inviato del programma sin dal 2003, è stato interpretato fino al 2013 da Luca Cassol, attore, personaggio televisivo e conduttore radiofonico italiano, a cui è subentrato dal 2013 al 2014 Marco Della Noce; ma sai chi si cela dietro il divertente costume giallo dal 2014?

Il nuovo capitan Ventosa: Fabrizio Fontana

Capitan Ventosa è cambiato nel 2014, quando al posto di Marco Della Noce e dopo la lunga carriera di Luca Cassol arriva Fabrizio Fontana, attore che sicuramente molti di voi ricorderanno per le sue esibizioni come comico. Fabrizio è nato a Milano il 4 luglio 1970 e dopo alcune esperienze in teatro si è dedicato al cabaret, e nel 1997 si è esibito nel locale milanese Zelig.

Nello stesso anno ha vinto il premio della critica e del pubblico al prestigioso Concorso Nazionale di Cabaret di Milano. Con il suo talento e le esperienze teatrali accumulate sui palchi di tutta Italia ha partecipato a diverse trasmissioni nelle quali ha impersonato personaggi originali e di successo. Ricordiamo il nervoso Dai Dai, pronto a creare scompiglio nello show di Paolo Rossi “Scatafascio”, e il dj Elia, presentato da Fabrizio a “Estatissima Sprint“.

Dal 2014 fa parte come inviato di Striscia La Notizia, il celebre notiziario satirico ideato da Antonio Ricci. Con i suoi servizi all’insegna della positività cerca di risolvere delle magagne in tutta Italia.

Capitan Ventosa, le curiosità sul simpatico inviato

• I celebri personaggi. Dal Fu Fu a Le so tutte!, sono tanti i personaggi che Fabrizio ha interpretato durante la sua carriera. Fra quelli con più successo, non possiamo non ricordare… James Tont!

• Si è laureato in economia e commercio alla prestigiosa Università Bocconi di Milano.

• Ha fatto anche qualche servizio come inviato de Le Iene.

• Il suo motto personale è: «Nel mio Stato d’Animo, la Capitale è l’Entusiasmo!».

• Una delle sue passioni è il calcio. È tifoso del Milan e un’intervista ha dichiarato che alla Juventus preferisce il Napoli!

Striscia la Notizia: Capitan Ventosa e i suoi servizi

Come abbiamo accennato, Fabrizio Fontana, nel 2014, è stato ‘assoldato’ da Antonio Ricci per vestire i panni del nuovo inviato di Striscia la Notizia, Capitan Ventosa, il super eroe al servizio del cittadino, pronto ad aiutare tutti nei momenti di bisogno. Un ruolo idoneo e perfetto per Fabrizio che come ha più volte dimostrato nel corso della sua carriera, ama essere un trasformista.

Nonostante la prestigiosa laurea conseguita, Fabrizio non ha alcuna intenzione di abbandonare il mestiere di cabarettista né quello di Capitan Ventosa, visto il successo che riesce a riscuotere anche nel pubblico a casa quando riesce a smascherare le sue vittime. I suoi servizi sono tutti raccolti sul sito di Striscia la Notizia.

FONTE FOTO: facebook.com/capitanventosaofficial