Chi è Barbara Pozzo? Le curiosità sulla moglie di Ligabue

La conosciamo principalmente per essere la moglie di Ligabue, ma Barbara Pozzo ha all’attivo una straordinaria carriera…

Barbara Pozzo è nota alle cronache per essere la moglie del famosissimo cantautore italiano Luciano Ligabue. Ma se si scava più a fondo, ecco che scopriamo che la Pozzo non si è guadagnata la sua piccola fama soltanto per questo: è infatti un affermata professionista, ex fisioterapista e oggi scrittrice. Insomma, scopriamo di più su di lei!

Chi è l’ex fisioterapista Barbara Pozzo: libri e carriera

Classe 1965, Barbara Pozzo nasce a Biella. Piemontese di nascita, milanese di adozione, dal momento che si trasferisce per lavoro a Milano, ma ovviamente reggiana di cuore, la ragazza dopo gli studi comincia a lavorare come fisioterapista nel capoluogo lombardo.

Capelli biondi, sorriso stampato sul volto e un grande entusiasmo, per moltissimi anni Barbara si è occupata di riabilitazione post incidenti e infortuni, concentrandosi principalmente in medicina manuale. A Parigi, poi, ha dato il via a un nuovo percorso personale, studiando anche meditazione e riflessologia.

Oggi è una amata scrittrice. Fra i suoi più famosi libri ricordiamo La vita che sei/24 meditazioni sulla gioia, riscuotendo un successo incredibile e diventando una delle autrici più amate in tutto il Paese. Successivamente è tornata con un altro libro, dal titolo Sei a casa, e ha poi deciso di diventare presente sul web, fondando un suo sito che si chiama SomeBliss, dove dà consigli e parla con gli utenti che le chiedono aiuto.

Barbara Pozzo, la moglie di Ligabue: ecco come si sono conosciuti

Barbara Pozzo e Ligabue si sono conosciuti quando lei, all’epoca fisioterapista, venne chiamata per sostituire il fisioterapista del rocker di Correggio. Da allora i due non si sono più lasciati e il loro amore è diventato davvero… incontenibile.

Ma come si sono conosciuti? La Pozzo ha dichiarato in passato a Vanity Fair come è avvenuto questo incontro, forse il più bello di tutta la sua «Il suo terapista stava male, mi hanno chiamata per sostituirlo. È stato un amore a prescindere. Gli ho appoggiato le mani addosso e ho sentito un’emozione fortissima. Ero sconvolta, ma anche in pace. Era lui l’anima a cui avevo parlato per tanti anni», ha raccontato lei.

I due sono convolati a nozze nel 2013, ma insieme avevano già avuto una figlia: Linda, 13 anni. Ligabue ha avuto una figlia dal suo precedente matrimonio con Donatella Messori, Lorenzo Lenny, e oggi tutti insieme rappresentano una grande famiglia allargata e felice.

Una curiosità? Ligabue le ha dedicato la canzone Tu Sei Lei, una romantica e intensa ballata.

Chi è il compagno di Barbara Pozzo?

Di certo Luciano Ligabue non ha bisogno di molte presentazioni. Il rocker italiano è nato a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, il 13 marzo del 1960. Alle spalle ha un matrimonio con la sua ex moglie Donatella, con la quale è stato insieme per ben 15 anni sino all’anno della separazione, avvenuta nel 2002.

Successivamente Luciano ha trovato nuovamente l’amore con Barbara, e ora i due vivono felici la loro nuova vita. Lontano dai social network e dal gossip…

