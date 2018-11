Chi è Anna Foglietta, l’attrice che non ha paura di definirsi ‘imperfetta’

Una grande passione per la recitazione e una famiglia forte al suo fianco: scopriamo chi è Anna Foglietta, l’attrice italiana e ‘antidiva’…

Chi è Anna Foglietta? L’attrice italiana, nata il 3 aprile 1979 (Ariete), si è fatta amare dal pubblico al cinema e in televisione grazie a diversi ruoli importanti, da La squadra, Cosa vuoi che sia e La mafia uccide solo d’estate.

È umile, legata alle sue origini e “antidiva”, ma cosa si cela nella sua vita privata? Conosciamola meglio!

Chi è Anna Foglietta?

È nata a Roma, ha un fratello maggiore e i suoi genitori sono di origine napoletana. Il suo sogno da bambina è sempre stato quello di diventare un’attrice. Così, fin dai tempi dell’università ha cominciato a lavorare a teatro, riuscendo anche a pagarsi gli studi.

In seguito, ha messo in cima alla lista delle priorità quella di recitare a tempo pieno. Esordisce come attrice nella serie televisiva La squadra, dove interpreta l’agente Anna De Luca, poi, la sua carriera continua con Distretto di Polizia, Nessuno mi può giudicare, Colpi di fulmine, Perfetti sconosciuti e molti altri progetti.

Il suo sogno da adulta? Continuare a fare il lavoro che ama per sempre.

La vita privata di Anna Foglietta: marito e figli

In passato è stata legata al collega di Distretto di polizia, Enrico Silvestrin. Oggi l’attrice è legata sentimentalmente al promoter finanziario Paolo Sopranzetti, suo marito dal 2010. Da lui, Anna Foglietta ha 3 figli: Lorenzo (2011), Nora (2013) e Giulio (2014).

Si definisce una madre imperfetta: “Siamo così preoccupati dal giudizio altrui che non pensiamo più al cuore del rapporto con i nostri figli. Dovremmo lasciar perdere i social e curare le emozioni“, ha raccontato a IoDonna.

Essere presente per i suoi figli è fondamentale e per questo, quando è con loro, non è mai distratta dai social e dal telefonino. La sua famiglia è tutto per lei e l’aiuta anche nella sua carriera: marito e figli la sostengono e non la ostacolano mai.

Tramite la sua pagina Instagram, Anna Foglietta pubblica spesso foto, video e news riguardanti la sua vita privata e la sua carriera professionale. Ma l’attrice usa i suoi social soprattutto per portare l’attenzione dei suoi fan anche su cause umanitarie e temi più seri.

Chi è il marito di Anna Foglietta?

Anna lo descrive come “una persona centrata (…) un uomo bellissimo dentro e fuori, consapevole delle sue possibilità umane e professionali“, ha rivelato a IoDonna.

Come si sono conosciuti? Erano compagni di scuola, galeotto – molti anni – fu…Facebook, che li ha fatti incontrare di nuovo. Il loro rapporto è di stima e supporto, mai di competizione. Su Twitter lui si definisce “marito, padre, laureato, Fineco wealth advisor“: di professione, infatti, fa il consulente finanziario e gestisce e monitora portafogli privati e aziendali.

Il suo sogno nel cassetto, però, sarebbe quello di mettersi alla prova al cinema, nelle vesti di produttore. Chissà che presto non vedremo Anna e Paolo collaborare in un film!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Foglietta (@foglietta.anna) in data: Ott 25, 2018 at 9:03 PDT

3 curiosità su Anna Foglietta

– Ha ammesso felicemente di essere in cura da uno psicoterapeuta, che allena la sua testa proprio come la palestra allena il suo corpo.

– Oltre alla recitazione, ama cantare.

– È presidente della onlus Every Child is my child, un progetto che fa della tutela del minore la sua priorità.