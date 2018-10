Cosa sappiamo su Angela Di Iorio, la tanto contestata dama di Uomini e Donne? Ecco tutte le curiosità sulla donna che ha scatenato l’ira di Gianni Sperti e Tina Cipollari.

È senza dubbio una delle protagoniste del parterre femminile di Uomini e Donne che più ha destato scalpore, con la sua veemenza e le sue opinioni molto contrastate da tutto lo studio. Angela Di Iorio ha avuto una vita piuttosto difficile, e ha deciso di cercare un po’ di serenità al fianco di un uomo che condivida le sue stesse passioni. Ecco tutto quello che non sapevi ancora sulla dama di Uomini e Donne.

Angela Di Iorio, vita privata

Classe 1949, Angela Di Iorio è nata e cresciuta a Napoli. Si è fidanzata giovanissima e nel 1973, dopo 3 anni d’amore, si è sposata con Carmine Casoria. La loro è stata una relazione lunga e ricca di felicità, nonostante i tanti momenti difficili che la coppia ha dovuto superare.

Angela ha tre figli maschi e tanti nipotini a cui dare il suo affetto, nonostante vivano lontano da lei. Sul suo profilo Facebook ci sono tante loro foto, che ama condividere con i suoi amici.

La donna ha sofferto moltissimo per la morte di suo marito, che nel 2011 se n’è andato dopo pochi mesi di agonia, a causa di una malattia incurabile.

Come già anticipato, la loro vita non è stata sempre facile. Angela ha confessato, in un’intervista a Uomini e Donne Magazine, di aver dovuto spesso tirare la cinghia per riuscire a mandare avanti la famiglia. Suo marito ha lavorato in una cartoleria, fin quando non ha trovato un posto da magazziniere in un importante calzaturificio.

Aveva finalmente un buon stipendio, ma le cose non sono andate bene. L’uomo ha fatto molti altri lavori, ma era sempre sottopagato e si trovava quindi a cambiare spesso. È stata Angela a prendere in mano le redini della famiglia e a mantenere tutti con il suo lavoro, soprattutto quando suo marito rimaneva senza stipendio.

La donna si è prestata a diverse mansioni: ha fatto la rappresentante, ha venduto biancheria, è stata responsabile di un pub, ha fatto la promoter nei centri commerciali, ha venduto baccalà, ha lavorato come salumiera e infine come venditrice.

Angela Di Iorio a Uomini e Donne

Nel 2018, Angela è arrivata a Uomini e Donne per cercare qualcuno con cui condividere la propria vita. Negli anni trascorsi dalla morte di suo marito, non si è più innamorata e vorrebbe provare nuovamente quelle sensazioni. Inoltre, la dama cerca un uomo che la faccia stare bene, anche economicamente.

Proprio a causa di questa sua posizione, a volte espressa in modo piuttosto esuberante, Angela è stata attaccata pesantemente da Tina Cipollari e Gianni Sperti. La dama ha cercato più volte di spiegarsi meglio, ma ha peggiorato solamente la sua situazione.

Nello studio di Uomini e Donne, Angela ha incontrato Antonio. Ma tra i due non è andata: lei voleva qualcuno che la portasse fuori casa, e ha ritenuto che la pensione di 700€ del cavaliere non fosse sufficiente. Ci ha poi riprovato con Raffaele, ma con lui non condivideva uno stile di vita troppo spartano.

