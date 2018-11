Lo chiamano ‘Lo Squalo’, ma nella sua biografia c’è davvero una galassia di curiosità: ecco chi è Andrea Zolli, tutto muscoli e tempesta sensuale che fa impazzire le donne!

Fisico possente e scolpito, frutto di anni di duro lavoro sempre a caccia di nuovi limiti da infrangere. La biografia e la vita privata del modello non saranno più un mistero, dopo aver capito chi è veramente. Non solo muscoli e bellezza ma anche tanta, tantissima determinazione. Nel curriculum alcune importanti trasmissioni tv, e una carriera come atleta…

Chi è Andrea Zolli?

Sul suo profilo Instagram c’è da restare senza fiato, complici gli scatti esplosivi che ne mettono in luce un corpo da dio greco. Chi è Andrea Zolli? Partiamo col dirvi che è nato nel 1988, e che nella sua biografia spicca un titolo da Mister Italia, conquistato nel 2008…

Originario di Frosinone, si è trasferito a Varese, città dove ha iniziato a calcare i primi set e ha avviato la sua carriera da fotomodello. Oltre a questo, possiamo dirvi immediatamente che Zolli è stato uno dei famosi ‘Carramba Boys‘, ma anche un tentatore di Temptation Island e poi ha partecipato anche a Ciao Darwin…

La vita sentimentale di Andrea Zolli

Nella vita sentimentale del modello c’è stato un grande amore, il cui strascico è poi finito nel reality degli ex fidanzati condotto da Elettra Miura Lamborghini, Ex on The Beach! Come si chiama la sua ex fidanzata?

Tecla De Santis, bomba sensuale che gli ha rapito il cuore ma con cui, dopo la passione travolgente, tutto sembra essere naufragato irrimediabilmente…

Andrea Zolli: 4 curiosità sul modello

– Ama definirsi uno spirito libero, e come si intravede sul suo Instagram, adora il suo soprannome, ‘Lo Squalo‘ e lo ha inserito come suo nickname sui social!

– La sua prestanza fisica è frutto di tantissimo lavoro in palestra ma soprattutto della sua attività di pugile.

– Adora prendersi cura del suo aspetto e svolge con grande entusiasmo la professione di personal trainer.

– Ha numerosi tatuaggi, sparsi su tutto il corpo e alcuni sono sulle dita delle mani. Li sfoggia con orgoglio sul web, dove è seguito da migliaia di utenti!