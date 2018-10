Chi è Andrea Cerioli, tronista (bis) di Uomini e Donne?

Sensuale e tatuatissimo, amante della palestra e delle uscite con gli amici: questo e molto altro nell’interessante profilo del tronista Andrea Cerioli…

Nella sua vita privata vanta alcune storie importanti, ma anche un profondo, lacerante dolore. Cerchiamo di capire di più su ciò che riguarda la biografia di Andrea Cerioli e le sue love story, partendo da come ha iniziato ad acquistare popolarità sul piccolo schermo e sui social…

Dal suo profilo Instagram appare chiaro che siamo davanti a un uomo davvero determinato, che vive all’insegna del ‘volere è potere’. Scopriamo di più su Andrea Cerioli!

Chi è Andrea Cerioli?

Nato il 22 maggio 1989 (Gemelli), Andrea Cerioli è bello come un dio greco, forte dei suoi 183 centimetri di altezza che lo rendono un vero e proprio ‘omone’, tutto muscoli, tatuaggi e sensualità. Nato in provincia di Bologna, a San Lazzaro di Savena, ha una storia familiare bellissima, fatta di grande amore e rispetto per mamma Luana, papà Tullio e per la sua adorata sorella Giada.

Nel 2014, però, c’è stata una tragedia nella sua vita: la madre è venuta a mancare proprio a una settimana dalla sua uscita dal Grande Fratello. Da tempo la donna era malata, e il figlio ha sempre sofferto tantissimo per questo. Sui social il suo straziante addio:

“C’è chi ha una madre per tutta la vita… Io ho avuto la fortuna di avere te per venticinque anni. Sei il mio più grande esempio, non me lo dimenticherò mai. Qualsiasi cosa il mondo possa mettermi al cospetto troverò la grinta per andare avanti, non potevo avere una madre migliore di te. Ti amo più di qualsiasi cosa… Non so più come dirtelo. Mi manchi come l’aria che respiro…Osservami, proteggimi, ti ascolterò…Ciao mamma, restami vicina, ti prego“.

Andrea Cerioli è un fotografo, adora viaggiare e le sue più importanti apparizioni in tv sono quelle al GF e a Uomini e Donne, nei panni del corteggiatore e…del tronista! Questo gli ha dato il giusto input per guadagnare notevole fama e diventare un vero e proprio idolo per migliaia di donne…

Andrea Cerioli: vita privata

Nel dating show di Maria De Filippi, Cerioli ha tentato di trovare il grande amore della sua vita, entrando nella rosa di pretendenti di Ramona Amodeo. L’esperienza si era conclusa con un nulla di fatto – era la stagione 2014/15.

L’anno dopo Queen Mary gli ha dato una seconda possibilità, ma sul trono: è in questo frangente televisivo che Andrea Cerioli ha conosciuto Valentina Rapisarda, con cui ha intrapreso una storia d’amore durata due anni e finita non proprio a rose e fiori…

Tra i suoi amori più noti anche quello (naufragato) per la ‘Tigre di Verona‘ Zoe Cristofoli, modella super tatuata ex di Fabrizio Corona per cui aveva perso la testa…

Nel 2018, però, torna a Uomini e Donne per la terza volta, ancora una volta nei panni di tronista (dopo l’abbandono di Mara Fasone).

Andrea Cerioli: tatuaggi

L’ex tronista ha tantissimi tatuaggi, sparsi in tutto il corpo. Sulla spalla destra un motivo tribale, una scritta sul lato sinistro del petto e numerose figure sulle braccia. Ne ha anche sulla caviglia, sulle mani e sulla spalla…

La rosa dei venti sul cuore sta a indicare una celebre frase, “Va dove ti porta il cuore“. Sembra che questo possa essere dedicato alla sua ex fidanzata Valentina. Ha anche un tatuaggio con il volto della madre scomparsa, per metà identico a lei e per metà tigre, a voler sottolineare la forza della mamma…

