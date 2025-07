Chi è André Silva, il fratello di Diogo Jota morto in un incidente insieme al calciatore del Liverpool

André Silva: la biografia, la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul calciatore morto insieme al fratello Diogo Jota.

Una tragedia si è abbattuta sul mondo del calcio nella mattinata del 3 luglio 2025. In un incidente stradale ha perso la vita Diogo Jota, attaccante portoghese del Liverpool, poche settimane dopo aver festeggiato la vittoria della Premier League e della Nations League insieme alla sua Nazionale, il Portogallo. Con lui è venuto a mancare, nello stesso incidente, anche il fratello André Silva. Scopriamo insieme alcune curiosità su quest’ultimo e sulla sua vita privata.

André Silva: la biografia

André Filipe Teixeira da Silva era nato a Gondomar, in Portogallo, il 28 aprile 2000 sotto il segno del Toro. Figlio di Isabel e Joaquim Silva, come il fratello Diogo Jota aveva dimostrato di avere un grande talento per il mondo del calcio fin da ragazzo, pur ottenendo meno fortuna rispetto all’attaccante del Liverpool.

Purtroppo la vita di entrambi si è interrotta troppo presto. Jota è morto a 28 anni in un incidente stradale in Spagna, nei pressi di Zamora, nella regione di Sanabria, poche settimane dopo essersi sposato e aver visto la nascita della sua terza figlia. Con lui è scomparso anche André. Non sono chiare le dinamiche dell’incidente, ma testimoni hanno affermato di aver visto l’auto fuori strada, avvolta dalle fiamme.

Durante l’incontro di UEFA Champions League 2021–2022 tra Inter e Liverpool allo Stadio San Siro, Diogo Jota del Liverpool FC osserva attentamente l’azione – www.donnaglamour.it

André Silva: la carriera

Centrocampista offensivo capace di svariare in ogni ruolo dalla trequarti in avanti, sia come seconda punta che come ala, in particolar modo sulla sinistra per poter rientrare sul destro, il suo piede, André Silva non aveva avuto una carriera particolarmente fortunata, se paragonata a quella del fratello. Cresciuto nel Famalicão U23, aveva vestito anche le maglie del Boavista U23 e del Gondomar, prima di approdare, nel 2023/24, al Penafiel.

Proprio con questo club aveva trovato la sua consacrazione definitiva. In due campionati della seconda lega portoghese era infatti riuscito a collezionare 6 gol e 7 assist, mettendo insieme una cinquantina di presenze e confermandosi, finalmente, come uno dei migliori talenti portoghesi della sua generazione.

Legato al Penafiel da un contratto fino al giugno 2026, Silva non è riuscito a sfruttare la crescita degli ultimi anni a causa del tremendo incidente che lo ha ucciso insieme al fratello, negandogli la possibilità di poter un giorno debuttare nella prima divisione lusitana. Non sappiamo, negli anni di carriera, a quali guadagni fosse arrivato, né quale patrimonio avesse accumulato.

La vita privata

Mentre sulla vita di Jota conosciamo molti dettagli, essendo stato per anni uno dei calciatori più celebrati della sua generazione, su quella di André Silva non abbiamo informazioni. Non sappiamo se fosse sposato o meno, ma sappiamo che era rimasto a vivere in Portogallo.

3 curiosità su André Silva

– Era omonimo di molte persone portoghesi e brasiliane, tra cui diversi calciatori, compreso un altro André Silva, attaccante con un passato al Milan.

– La sua carriera era gestita dalla società Onsoccer.

– Sui social network non sembrava essere presente con alcun account ufficiale.