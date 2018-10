Scopriamo cosa c’è da sapere su Alex Britti: la vita privata e alcune curiosità sul talentuoso chitarrista romano!

Nato il 23 agosto 1968 sotto il segno del leone, Alex Britti è uno dei chitarristi più estrosi e talentuosi d’Italia. Da sempre molto riservato, raggiunge il successo grazie alla sua passione e alla sua bravura come chitarrista. Scopriamo cosa c’è da sapere sul cantautore e sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità!

10 cose che non sai su Alex Britti: le passioni, i successi e molto altro

– E’ un tifoso sfegatato della Roma, e il suo idolo è Francesco Totti.

– A RadioItalia ha raccontato di preferire gesti romantici ai regali, e ha detto: “Non ho mai quantificato l’amore in soldi e regali, ma più in quello che facevo, in quanto ero disponibile per una ragazza, nel tempo da dedicarle. Era più che altro quello che facevo come viaggiare, fare chilometri, non dormire per giorni per stare insieme.”

– Ha un cane che si chiama Lapo.

– Adora cucinare per i propri amici e per i propri affetti. Su Instagram posta spesso i piatti da lui preparati, ma la sua passione l’ha messa in mostra anche a Celebrity Masterchef, dove si è dilettato a cucinare i suoi piatti, fra influenze blues e della cucina romana.

– La sua canzone Sono contento, sarebbe dedicata a un vecchio amore: “Una persona con cui c’è stato qualcosa, che poi è finito, ma che mi piacerebbe riprendere. Un messaggio diretto”, ha raccontato a Gay.it

– Ha la fobia degli aerei e per questo non ne prende per nessun motivo.

– Vanta una collezione di oltre 50 chitarre, compresa la prima che gli regalarono i suoi genitori quando aveva solo 7 anni. Alla sua chitarra preferita ha dato anche un nome: Martina.

– Sa andare a cavallo e ama la vita all’aria aperta.

– Ha rivelato che, durante il servizio militare, non potendo suonare la chitarra in caserma era solito recarsi nei negozi di strumenti fingendosi interessato ad acquistarne una, pur di poterla suonare per qualche minuto.

– A Gay.it ha rivelato di chattare in incognito sul suo sito: “Ci vado in incognito e mi spaccio per donna, bambino, vecchio, come mi va. Tanto quando dico chi sono nessuno mi crede. Poi se c’è qualcuno che rompe faccio anche il moderatore.”

– Nel 2018 diventa vocal coach di Amici insieme a Rudy Zerbi e Stash!

La vita privata di Alex Britti: figli e…

Alex Britti è sempre stato molto riservato sulla propria vita privata, ma sappiamo che la sua prima storia seria è stata con Luisa Corna. Dopo di lei, Alex si è fidanzato con Letizia, una ragazza più giovane di lui… e pensate che secondo alcuni giornali di gossip i due si sarebbero anche sposati in gran segreto!

Chi è la compagna di Alex Britti? L’attuale fidanzata di Alex Britti è Nicole, con la quale il cantante ha avuto il suo primo figlio, Edoardo. Non si sa molto sulla ragazza, se non che è originaria di Milano ma da tempo abita a Roma con il famoso chitarrista.