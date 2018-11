Tutto su Alessio Sakara: curiosità e vita privata sul lottatore di arti marziali

Tutto su Alessio Sakara: la carriera, la vita privata e qualche curiosità che forse non sapevi sul lottatore di arti marziali.

Alessio Sakara è nato il 2 settembre 1981 ed è un noto lottatore di arti marziali di origine romana. Nel corso della sua carriera però è passato dall’essere un combattente ad abbracciare la carriera televisiva. Scopriamo tutto su di lui.

Chi è Alessio Sakara: la carriera

Alessio è stato un famoso lottatore di arti marziali, che lo hanno portato a combattere in tutto il mondo, ottenendo grandissimi risultati e diventando uno degli atleti più forti e famosi riguardo questa disciplina.

Successivamente, però, il combattente si è riscoperto come personaggio televisivo, prima come concorrente di Pechino Express, poi come conduttore di Tu si que vales al fianco di Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni.

La vita privata di Alessio Sakara: moglie e…

Alessio è stato sposato per ben 5 anni con Adele, con la quale è convolato a nozze nel 2012. Dalla loro unione sono nati i primi due figli di Alessio Sakara, Marcus Valerian e Leonidas Valerian, due nomi sicuramente… originali!

Nel 2018, però, il rapporto con Adele termina e così Alessio torna ad essere single. Tuttavia le cose cambiano con l’arrivo di Raffaella Mennoia, direttamente da Uomini e Donne: pare infatti che i due abbiano una storia insieme, anche se sul suo profilo Instagram e su quello della fidanzata di Alessio Sakara non compaiono scatti o storie insieme. Insomma, i due sono molto riservati per quanto riguarda la loro sfera privata!

Le curiosità su Alessio Sakara

• Le misure: Alessio è alto 1.85 m per 93 kg di peso.

• Sakara è stato il primo italiano a gareggiare nella promozione statunitense UFC, che era considerata come la più prestigiosa in assoluto nel periodo in cui Sakara ne fece parte. Il lottatore ci rimase dal 2005 al 2013, prendendo parte sia alla divisione dei pesi medi (dove arrivò primo), sia in quelli dei pesi mediomassimi (dove totalizzò sei vittorie e otto sconfitte).

• Secondo il sito FightMatrix.com è il 35esimo mediomassimo più forte del mondo.

• Una passione per lo sport. All’età di cinque anni comincia a giocare a calcio, nel ruolo di centrocampista, e poi si dedicherà alla boxe, altra sua grande passione.

• A 18 anni decide di partire per la Colombia, dove disputerà ben 4 match di boxe. Alla fine Alessio totalizzerà 3 vittorie e 1 sola sconfitta.

• È un grande appassionato di cucina, soprattutto di dolci. Il suo preferito? Ama molto il tiramisù!

FONTE FOTO: https://www.instagram.com/alessiosakaraofficial/