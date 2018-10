Sicuri di non sapere davvero chi è Alessandro Nasi? Il suo nome è legato a una delle famiglie più in vista d’Italia, ma anche a una splendida donna: scopriamo tutto!

Alessandro Nasi è un volto noto all’imprenditoria italiana ma anche al jet set. Il motivo? Le sue prestigiose origini e anche…un fascino da tombeur de femmes. Di donne che contano, nella sua vita, è facile credere ce ne siano state tante, ma una su tutte ha scatenato i fuochi del gossip anche su di lui: Alena Seredova! Cerchiamo di capire di più sulla sua identità e su cosa si nasconde tra le righe di una straordinaria biografia…

Chi è Alessandro Nasi?

Alessandro Nasi è nato nel 1974 a Torino, ma è cresciuto nel cuore degli Stati Uniti, New York. Erede della celebre famiglia Agnelli, è cugino di Lapo e John Elkann! Che cosa fa nella vita? Il suo mestiere non si è discostato dai binari di un percorso familiare davvero straordinario, e si è dedicato al ruolo di manager.

Imprenditore di grande stoffa, dunque, ma anche uomo dalle mille sfumature e dal fascino irresistibile. Almeno per la sua dolcissima metà…Ha deciso di tornare nel suo Piemonte per laurearsi in Amministrazione aziendale, e avviare così una brillante carriera.

Alessandro Nasi e Alena Seredova

Il cuore del bellissimo Alessandro Nasi appartiene alla modella Alena Seredova, ex moglie di Gianluigi Buffon. Con lei ha deciso di vivere una romantica favola ricca di progetti e ambizioni, relazione che secondo il settimanale Chi sarebbe particolarmente gradita anche ai figli della compagna.

Secondo le cronache rosa, infatti, l’imprenditore sarebbe riuscito perfettamente a ‘imporsi’ come un saldo punto di riferimento per la sua donna e i ragazzi, tanto da creare una bella e armoniosa famiglia allargata. Dal 2014, il loro amore ha monopolizzato l’interesse dei tabloid!

4 curiosità su Alessandro Nasi

– Alessandro Nasi ha conosciuto Alena Seredova sugli spalti di uno stadio: a unirli la passione per il calcio e…la Juventus!

– A differenza del cugino Lapo, Alessandro non ha mai amato la sovraesposizione mediatica e ha sempre cercato di tenere un basso profilo in favore di una vita riservata.

– Non ha un profilo social, e le uniche foto di lui lontane dai riflettori dei paparazzi arrivano attraverso la pagina Instagram di Alena Seredova.

– La sua passione per economia e finanza è diventata una vera e propria professione, il cui esordio è stato nei panni dell’analista finanziario.