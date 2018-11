Oltre a essere una brava attrice, è anche una donna determinata e sempre attenta a misurare le parole. Il suo nome è Alessandra Casella, scopriamo di più!

Attrice e conduttrice televisiva di successo, Alessandra Casella è una donna che non si fa piegare facilmente dagli eventi. Lo dimostra la tenacia con cui ha inseguito il suo sogno nel mondo dello spettacolo. Non è soltanto una bravissima interprete ma anche una grande autrice di libri, capace di immergersi nel cuore del lettore per lasciare un segno indelebile del suo passaggio. Chi è davvero nella vita di tutti giorni? Partiamo dalla sua biografia…

Chi è Alessandra Casella?

Nata sotto il segno del Leone, il 16 agosto 1963 a Milano, Alessandra Casella è una famosa attrice italiana ma anche una presentatrice di notevole spessore. Il pubblico la ricorda anzitutto per la conduzione della trasmissione A tutto volume, tra il 1992 e il 1994.

Alle spalle gli studi all’Accademia dei Filodrammatici, con Ernesto Calindri, e nel curriculum anche quelli al Lee Strasberg Theatre Institute di New York. Cinema e teatro sono le sue ‘bolle’ dorate, in cui ha dato prova di un talento in continuo divenire.

La vita privata di Alessandra Casella

Se cercate informazioni sul suo conto online, impossibile trovare un profilo Instagram o Facebook: la vita privata di Alessandra Casella viaggia su binari lontani anni luce dall’insidia del web. Sappiamo poche cose sulla sfera dei suoi affetti, ma su tutte spiccano il suo matrimonio e la sua maternità.

Ha un marito e una figlia, gioia immensa e orgoglio assoluto della sua esistenza. Sul suo spazio Twitter, condivide, di tanto in tanto, qualche pensiero sulla sua idea di famiglia, ma nulla che possa aprire completamente la finestra sul suo cuore…

Alessandra Casella: 8 curiosità

– Il film del suo debutto cinematografico è stato Le finte bionde, di Carlo Vanzina, poi sono arrivate Le comiche, di Neri Parenti…

– Di lei possiamo dirvi che ha anche vestito i panni della doppiatrice in Piccola peste torna a far danni e A Bug’s Life – Megaminimondo!

– In Rai ha esordito come attrice comica: celebre la sua parodia di Lilli Gruber ne La Tv delle Ragazze…

– Nel 1994 ha condotto La Domenica Sportiva, con Gianfranco De Laurentiis.

– Ha preso parte a diverse serie tv, tra cui l’amatissima Don Matteo!

– Non solo libri (sua prima passione) ma anche sceneggiature teatrali e cinematografiche nella sua brillante carriera.

– Alessandra Casella è anche direttrice editoriale di Booksweb Tv, una web tv che tratta temi letterari.

– Nel 2018 è stata protagonista di una feroce polemica per la sua esclusione dalla nuova edizione della trasmissione La tv delle Ragazze (condotta da Serena Dandini), che ha commentato con un tweet al vetriolo: “Hanno chiamato a festeggiare tutte le protagoniste, tranne me. A chi sto così sulle p***e?“.

Fonte Foto: https://twitter.com/Casellabooksweb/