Conosciamo meglio Alena Seredova, modella e showgirl ceca, conosciuta soprattutto come ex moglie del portiere Gigi Buffon.

Nata il 21 marzo 1978 (Ariete), Alena Seredova è famosissima in Italia perché è l’ex moglie del portiere della Nazionale Gigi Buffon, da cui ha avuto due figli. Non tutti però conoscono davvero bene la sua carriera e la sua vita privata. Nonostante la popolarità, infatti, Alena è una donna molto riservata, che non ama essere oggetto di gossip.

Per conoscerla meglio, abbiamo raccolto 10 curiosità su di lei: scopriamole insieme!

Alena Seredova: 10 curiosità sulla modella

– Le piace giocare a tennis e sciare, per mantenersi in forma pratica yoga e pilates; d’estate ama camminare all’aria aperta.

– Ha una scatola di ricordi in cui conserva tutti gli oggetti che per lei hanno un grande valore: dai primi orecchini di sua nonna, alle foto dei suoi figli.

– Non ha mai amato il suo seno abbondante, e ha rivelato di aver impiegato anni ad accettare il suo fisico e specialmente la sua altezza (è alta 181 cm).

– Ha un cane di nome Sprint che porta sempre con sé e con i suoi due figli.

– Alena Seredova ha dichiarato che, dopo la nascita dei suoi figli, non avrebbe mai più posato senza veli.

– Le piace trascorrere più tempo possibile insieme ai suoi due figli, Luis Thomas e David Lee. Per questo li va a prendere tutti i giorni a scuola e gioca insieme a loro.

– Ha creato una propria linea di gioielli e ha dichiarato di preferire gioielli informali e poco appariscenti. Anche per i suoi look preferisce capi semplici, e magari un solo elemento di grande spicco.

– Non ama particolarmente fare shopping e, quando può, lascia che siano i suoi bambini a scegliere i suoi outfit.

– Ha rivelato di aver scoperto il tradimento di suo marito Gigi Buffon sulle pagine di Chi: “È come se la mia casa avesse preso fuoco e il mio unico pensiero fosse quello di portare in salvo i miei bambini“, ha rivelato a Donna Moderna.

– Ha insegnato ai suoi figli la sua lingua madre, il ceco, e a DiLei ha raccontato: “I miei bimbi hanno la doppia cittadinanza e sono trilingue. Fanno la scuola inglese, parlano ceco, studiano italiano con me…e mi riprendono per quello che scrivo”.

Alena Seredova e Gigi Buffon: il matrimonio e il tradimento

Nel 2005 Alena si è fidanzata con Gigi Buffon, da cui ha avuto due figli: Louis Thomas Buffon, nato nel 2007, e David Lee Buffon, nato nel 2009. Nel 2011 i due sono convolati a nozze, ma tre anni più tardi si sono separati dopo che il portiere della Juventus fu sorpreso in compagnia della conduttrice Ilaria D’Amico.

Il tradimento del calciatore nei confronti della moglie fece scalpore, ma qualche anno più tardi Alena Seredova ritroverà la serenità accanto al manager Alessandro Nasi, cugino di Lapo Elkann.

In occasione della nascita del primo figlio di Ilaria D’Amico e Gigi Buffon, Alena Seredova dichiarerà a Libero: “Sono felice se le cose gli vanno bene perché se tutto questo ambaradan come lo chiamo io, questo pasticcio, fosse successo per niente sarebbe stato peggio.

Sono serena se ha trovato la sua strada perché io, in questo momento, sono molto felice. Se avessi fatto prevalere dentro di me rabbia e odio per quello che era successo, non sarei stata capace di spiegare amorevolmente ai miei cuccioli cosa stesse succedendo”.

Chi è il compagno di Alena Seredova?

Alessandro Nasi è un manager e imprenditore italiano di spicco conosciuto anche negli Stati Uniti, a New York (dove è cresciuto). Il suo nome è legato indissolubilmente alla celebre famiglia Agnelli: è infatti cugino di Lapo e John Elkann!

Nato nel 1974 a Torino, è entrato in punta di piedi nella vita della bella Alena e per lei avrebbe deciso di lasciare l’America e tornare nel suo Piemonte, per completare gli studi in Amministrazione aziendale.