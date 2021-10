Il conduttore del reality show di Canale 5 posta la foto di un generoso omaggio floreale ricevuto poche ore prima della nuova diretta del Gf Vip. Una puntata, quella di questa sera, che riserverà parecchie soprese.

Unidicesimo appuntamento per il Gf Vip, che questa sera promette particolarmente bene.

Due i flirt rimasti a metà, tutti da monitorare: Trevisan-Pisu – lui pare abbia perso la testa, lei ha ancora mlte riserve – e Gianmaria Antinolfi-Sophie Codegoni; sarà davvero una storia chiusa quella tra Gianmaria e la fidazata Greta? Staremo a vedere come evolverà la situazione per entrambe le (quasi) coppie, se sono soltanto fuochi di paglia o veri sentimenti (per quanto sia possibile nella Casa).

Da questa puntata ci aspettiamo anche tante emozioni. Aldo Montano e Katia Ricciarelli, infatti, riceveranno una visita importante e molto emozionante, probabilmente ritroveranno affetti a cui sono particolarmente legati. Almeno così si è detto.

A commentare il tutto ci saranno, come sempre, le fedelissime Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. In cabina di pilotaggio, Alfonso Signorini. Non ci è sfuggito il post che il conduttore ha pubblicato poche ore prima della puntata, in cui sorride accanto ad un bel mazzo di rose, cento rose bianche e una rossa. Romantica sorpresa per Alfonso, che però non rivela altro. Solo un grazie con un cuore rosso. Di più non sappiamo. Qualcuno doveva farsi perdonare oppure un generoso e romantico estimatore/trice? Ma potrebbe anche essere un semplice omaggio di augurio per la nuova puntata. Signorini ci lascia con il dubbio.