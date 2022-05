Dalle prime indiscrezioni potrebbe esserci anche Caterina Balivo tra i concorrenti della prossima edizione di Ballando con le Stelle.

Caterina Balivo e non solo. Ci sarebbe anche la nota conduttrice tra i nomi dei papabili concorrenti della prossima edizione della trasmissione ‘Ballando con le Stelle’, il programma condotto da Milly Carlucci sulla Rai. Le prime indiscrezioni parlando dell’ex presentatrice di ‘Detto Fatto’ tra le candidate principali a prendere parte allo show.

Caterina Balivo e tutti gli altri possibili concorrenti

CATERINA BALIVO

Non ci sono ancora certezze, ovviamente, ma Caterina Balivo potrebbe essere tra i prossimi concorrenti di ‘Ballando con le Stelle’, programma di Milly Carlucci sulla Rai. L’indiscrezione, perché di questo si tratta per ora, arriva da Oggi che parla della Balivo e non solo tra i possibili protagonisti dello show della Rai.

Da quanto si apprende, la conduttrice potrebbe ritrovarsi in gara “contro” dei concorrenti del calibro di Beppe Convertini, Paola Barale, Violante Placido e Bianca Guaccero. Convertini è volto di Linea Verde, la Barale non ha certo bisogno di presentazioni e lo stesso per la Guaccero, reduce dalla chiusura di Detto Fatto. Poche presentazioni anche per Placido, icona del cinema, del teatro e della televisione.

A questi nomi, potrebbero aggiungersi quelli di Iva Zanicchi, Emanuela Folliero, la giornalista Monica Marangoni, Emanuele Caserio e Michelangelo Tommaso.

Esiste poi anche un ultimo nome che circola ormai da tempo. Sarebbe quello di Pierpaolo Pretelli che già in passato si era detto prontissimo a partecipare alla prossima edizione di ‘Ballando con le Stelle’: “Sì devo dire che mi piacerebbe tanto farlo. Dopo Tale e Quale Show io sono libero, se Milly mi vuole io corro. Non ho concerti e impegni quindi andrei subito”, aveva detto in passato l’uomo. Non resta che attendere il cast ufficiale…

Ricordiamo che la scorsa edizione del programma era stata vinta da Arisa e da Vito Coppola. Di seguito il post Instagram ufficiale di Ballando con le Stelle:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG