Ricordiamo Alexander McQueen, il designer delle famose scarpe di Lady Gaga in Bad Romance

Ci sono stilisti che più di altri sopravvivono al passare del tempo, e uno di loro è il compianto Alexander McQueen. L’intero star system hollywoodiano sente la mancanza dello stilista britannico, morto a soli 41 anni l’11 febbraio 2010. Ripercorriamone la splendida carriera di questo stilista britannico e scopriamo come mai le scarpe Alexander McQueen sono così amate dai VIP.

Primi passi nel mondo della moda

McQueen nasce il 17 marzo 1969 (sotto il segno del Toro) a Lewisham, Londra. Inizia a realizzare vestiti per le tre sorelle già da piccolissimo. Inoltre, a soli sei anni si rende conto di essere omosessuale.

A 16 anni ottiene l’apprendistato presso una famosa sartoria di Savile Row, con una clientela che conta figure del calibro del principe Carlo.

La scalata al successo delle scarpe Alexander McQueen

Nel 1992 McQueen si diploma al Central Saint Martins College of Art and Design. Grazie all’influenza dell’amica stilista Isabella Blow, attira l’attenzione di star come David Bowie e Bjork, per la quale Alexander dirige addirittura un video musicale. In tempi più recenti si appassiona al suo talento la cantante Lady Gaga, che ancora oggi ama indossare le famose scarpe Alexander McQueen a chela di granchio simili a quelle del video di Bad Romance.

La direzione creativa di Givenchy

Nel 1996 McQueen sostituisce John Galliano come direttore creativo di Givenchy. In questo periodo (fino al 2001) è costretto a mettere un freno alle sue idee rivoluzionarie e controverse, che spesso sconvolgono il pubblico delle sfilate.

McQueen Parfum: i profumi Alexander McQueen ispirati ai fiori notturni

Oggi i capi dell’atelier continuano a sfilare in passerella sotto la direzione creativa di Sarah Burton. Le donne di tutti i giorni, invece, possono avvicinarsi allo stile del designer comprando uno dei profumi Alexander McQueen: McQueen Parfum, Eau de Parfum e Eau Blanche. Fragranze avvolgenti e ispirate ai fiori notturni.

Fonte foto: https://www.instagram.com/lee_alexander_mcqueen/