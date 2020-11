Rai1 festeggia il Capodanno con Amadeus: ecco le proposte che ci attendono.

Anche quest’anno Amadeus conferma la sua conduzione del tanto amato show di Capodanno: “L’Anno che verrà”, il tradizionale spettacolo dell’ultimo dell’anno in onda la sera del 31 Dicembre in diretta su RAI1.

Il programma condotto da Amadeus accompagna come di consueto i telespettatori, dall’ultima notte dell’anno fino all’inizio di quello nuovo.

Quest’anno lo show sarà trasmesso in diretta TV dalle Acciaierie di Terni.

Capodanno 2021 con Amadeus

Capodanno Milano

La scelta di trasmettere lo show dalle Acciaierie nasce da un accordo intercorso tra la Regione Umbra, la Rai, la Ast e il Comune di Terni. In questo momento così particolare in cui le piazze non possono affollarsi per non creare assembramenti, si è scelto di trasmettere lo spettacolo da un luogo simbolo del lavoro.

Lo spettacolo del Capodanno 2021 di Amadeus non vuole essere un evento di promozione della città di Terni, ma dell’intera realtà artistica e paesaggistica della Conca Ternana.

Il palco dello show verrà allestito dentro Acciai Speciali Terni. Inoltre non tutti gli ospiti si esibiranno dal palco, ma verranno allestite speciali postazioni in giro per la città, privilegiando i palazzi storici.

Un messaggio di speranza per il nuovo anno

Durante l’intera serata di fine anno, verranno trasmessi diversi spot nei quali la protagonista sarà la regione Umbria.

Terni, la Cascata delle Marmore, la Valnerina, San Valentino, Piediluco e Carsulae entreranno nelle case di tutti gli italiani nella notte tra il 2020 e il 2021, diffondendo un segno di speranza.

La scelta di posizionare il palco in Viale Brin vuole svolgere sia una funzione di promozione del territorio sia di buon auspicio per la ripresa economica, non solo della città umbra ma dell’intera Italia.

