Camila Cabello sarà la protagonista di questo musical di Cindarella insieme ad altri volti conosciuti del mondo dello spettacolo

La splendida Camila Cabello interpreterà la nota favola disney nel film musical Cinderella. Il live action è stato rimandato a causa della pandemia che ha bloccato le riprese ma ora la data d’uscita è vicina!

Tutto ciò che c’è da sapere sul nuovo film di Cinderella

La cantante Camila Cabello è splendida nelle riprese del film che andrà in onda in streaming su Prime Video, dal 3 settembre 2021. Nel cast, oltre a Camila, spiccano altri i nomi di spessore che prenderanno parte al cast del film. Billy Porter nel ruolo di Fata Madrina, Idina Menzel (doppiatrice di Elsa in Frozen) nel ruolo della matrigna cattiva, Pierce Brosnan il Re, Maddie Baillio e Charlotte Spencer nei panni delle sorellastre e tanti altri.