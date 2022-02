Perché in diverse città italiane si usa mettere alcune bottiglie d’acqua fuori dalla porta? Scopriamo il motivo, tra leggenda e realtà.

Le bottiglie d’acqua fuori dalla porta, almeno agli occhi più attenti, non possono sfuggire: ce ne sono in tutte le città italiane, grandi e piccole che siano. Qual è il motivo di questa usanza? Ovviamente, la ‘colpa’ è dei nostri adorati animali domestici e anche dei poveri randagi, ma la sua efficacia non è garantita. Vediamo se si tratta di realtà o leggenda.

Bottiglie d’acqua fuori dalla porta: il motivo

Da anni e anni, una strana usanza è diventata virale in molte città italiane. Stiamo parlando delle bottiglie d’acqua posizionate fuori dalle porte, sia delle case che dei negozi, e sui marciapiedi. Generalmente, si trovano anche all’esterno dei garage e agli angoli delle strade. Il motivo? Sembra che con questo escamotage si impedisca ai cani e ai gatti di fare la pipì nella zona dove vengono posizionate.

Perché una bottiglia d’acqua dovrebbe convincere gli animali a non urinare? Non c’è una sola risposta. Secondo qualcuno, gli amici a quattro zampe dovrebbero spaventarsi nel vedere il proprio riflesso e, quindi, allontanarsi per fare i bisogni da un’altra parte. Secondo altri, invece, le bottiglie non sono destinate ai cani e ai gatti, ma ai loro proprietari. Questi ultimi dovrebbero utilizzarle per pulire la pipì del proprio animale.

A prescindere dal motivo per cui le bottiglie d’acqua vengono posizionate fuori dalle porte, è bene porsi un’altra domanda: questo escamotage funziona davvero oppure si tratta di una semplice leggenda metropolitana?

Ecco un video che mostra come si comportano i gatti davanti alle bottiglie d’acqua:

Bottiglie d’acqua come repellente: verità o leggenda?

Ammesso che le bottiglie d’acqua servano ai cani e ai gatti e non ai loro padroni per pulire la pipì, è bene sottolineare che questo oggetto non serve a nulla. Secondo gli scienziati, infatti, non possono essere considerate un vero e proprio repellente. Ergo: gli animali non le temono. Si tratta, quindi, si una semplice leggenda metropolitana, che non ha nessun fondamento scientifico.

