Tutto su Bianca Guaccero: il canto, gli amori e il significato del suo tatuaggio

Cosa c’è da sapere su Bianca Guaccero: dalla passione per il canto al suo divorzio con Dario Acocella, passando per una frecciatina a Miriam Leone…

Attrice, cantante, conduttrice: Bianca Guaccero è un’artista a 360 gradi. La sua è una bellezza mediterranea, dotata di una simpatia contagiosa e di capacità eccezionali sul palcoscenico. Il suo esordio sul piccolo schermo avviene prestissimo: a soli 6 anni partecipa allo Zecchino d’Oro, il primo di una lunga serie di successi. Scopriamo cosa c’è da sapere sull’attrice e sulla sua vita privata!

La biografia di Bianca Guaccero

L’attrice nasce il 15 gennaio del 1981 a Bitonto, ed è del segno del capricorno. La passione per il cinema si fa vedere sin dagli anni della giovinezza, finché nel 1999 non arriva il suo esordio sul grande schermo e debutta ufficialmente nel film Terra Bruciata di Fabio Segatori.

Arriveranno presto gli altri ruoli nei film Faccia di Picasso (2000), Tra due mondi (2001) e tanti altri, e sempre nel 2001 arriva anche il suo esordio nel piccolo schermo con Ama il tuo nemico 2, mini serie mandata in onda su Rai 2.

In televisione apparirà anche in alcuni programmi televisivi come cantante, e al tempo stesso si aprirà anche al teatro. Un grande successo di Bianca Guaccero è Sanremo, che conduce nella sua 58esima edizione al fianco di Andrea Osvárt, Pippo Baudo e Piero Chiambretti.

Proprio negli anni 2000 la sua attività si intensificherà, e Bianca continuerà a dividersi fra musica, televisione, cinema e anche radio, sbarcando su Radio Zeta nel 2018 alla conduzione del programma Pane, Amore e Zeta Weekend.

7 curiosità su Bianca Guaccero: il tatuaggio, la musica e molto altro

– Ha un tatuaggio con una frase che sua figlia Alice ripeteva mentre stava imparando a parlare e cioè ‘Tata tuni”, tanti auguri.

– Sembra che tra la Guaccero e la collega Miriam Leone non corra buon sangue: l’attrice pugliese avrebbe scritto sarcastica in un post su Facebook che Miriam Leone “se la tira come Sharon Stone.”

– Oltre al ballo e alla recitazione una delle sue più grandi doti è il canto. Spesso si è esibita negli show televisivi proprio mostrando la sua splendida voce: tra i suoi idoli musicali ci sono Mina, Mia Martini e Gino Paoli.

– Ha cantato per la prima volta in giapponese durante uno spettacolo scolastico.

– Quando abitava a Bitonto amava organizzare le feste a sorpresa per le sue amiche, nella speranza un giorno di riceverne una a sua volta.

– Sul suo profilo Instagram posta spesso foto insieme ai suoi amici famosi, tra loro Riccardo Scamarcio, Piero Pelù e Stash dei The Kolors.

– Bianca Guaccero dimagrita. I suoi fan hanno manifestato più volte la loro preoccupazione per il fatto che Bianca Guaccero fosse eccessivamente magra, ma l’attrice li ha tranquillizzati mostrando video dei suoi allenamenti in palestra e i piatti da lei mangiati (in particolar modo anche i dolci, che ama preparare). Insomma, nulla di cui preoccuparsi!

La vita privata di Bianca Guaccero: la figlia e gli amori passati

Nel 2013 l’attrice ha sposato il regista Dario Acocella, conosciuto durante le riprese di Capri, in cui ha rivestito il ruolo di Carolina Scapece. Nel 2014 è nata la primogenita di Dario e Bianca Guaccero, Alice Acocella. Nel 2017, tuttavia, la coppia si è separata e l’ormai ex marito, a seguito di un’ondata di gossip proprio riguardanti la loro separazione, ha rivelato tramite un post sui social di non vivere più sotto lo stesso tetto della moglie.

A DiPiù Tv l’attrice ha rivelato a sua volta di essere riuscita a superare la dolorosa separazione: “Tutto il dolore che ho provato mi è servito, mi ha permesso di apprezzare ancora di più le cose belle della mia vita. Mia figlia Alice, prima di tutto, ma anche il mio lavoro di attrice, che nell’ultimo periodo mi sta regalando soddisfazioni immense e spero di continuare così.”

L’indiscrezione riguardo il nuovo compagno di Bianca Guaccero arriva nel 2018, quando si diffonde la notizia di una relazione con Luca Bizzarri, il comico e attore del duo Luca e Paolo. Pensate che la scintilla fra i due sarebbe scoppiata nei corridoi di Rai 2!

Chi è il fidanzato di Bianca Guaccero?

Come detto, la dolce metà di Bianca è Luca Bizzarri, che dopo la separazione e il matrimonio finito tra lei e il suo ex marito è stato in grado di ridare il sorriso all’attrice. Anche lui arriva da una relazione terminata, ma che era piuttosto seria: nel 2014, infatti, si era fidanzato con Ludovica Frasca, e i due erano andati anche a convivere.

Insomma, il matrimonio sembrava a un passo, ma nel 2017 è poi arrivata la separazione. Un anno dopo, poi, è scoccata la scintilla con Bianca.