Benedetta Rossi risiede nel suo incredibile agriturismo a Numana! Un viaggio tra la piscine, i vigneti, l’orto e… tanta passione per la cucina!

Benedetta Rossi è un’eccezionale cuoca che è diventata famosa grazie al suo blog di cucina “Fatto in casa da Benedetta“. Insieme al marito Marco e il suo “cucciolino” a quattro zampe Nuvola hanno aperto un agriturismo a Numana nelle Marche.

L’agriturismo “Casa Rossi” vanta un grosso vigneto, un ricco orto con il quale Benedetta prepara i suoi piatti, un ristorante in stile rustico, la sala comune per gli ospiti, la piscina e… l’incredibile cucina in una zona apposita che ha dedicato nella casa!

l’agriturismo di Benedetta Rossi

Il meraviglioso agriturismo è immerso nel verde, circondato dal vigneto di Benedetta e il suo personale orto; è completamente arredato seguendo la cultura del luogo.

L’agriturismo è fatto interamente in pietra con pavimenti chiari che donano luminosità agli ambienti, mentre i soffitti alti mostrano le travi in legno trattate e ridipinte.

L’esterno è da incanto con tavoli e sedie in legno sempre ornati da tovaglie bianche, per ospitare i clienti che possono godere della vista mozzafiato sul paesaggio e osservare un tramonto unico.

Il ristorante all’aperto si affaccia anche sulla piscina circondata dai lettini per godersi il sole, anche la piscina è circondata dalla natura e dal meraviglioso orto di Benedetta.

Ecco com’è arredata la sua casa

La casa di Benedetta e Marco che segue lo stile dell’agriturismo con mobili in legno, pietra e colori chiari.

All’ingresso troviamo subito il salotto che come arredamento principale vede un grosso divano bianco in pelle e un tavolino basso di fronte; spostandoci un po’ più in là troviamo la location di tutti i video di Benedetta… la cucina!

La cucina è la stanza dove nascono tante delizie è in stile rustico con mobili in legno e pietra per i pavimenti; al centro troviamo un’isola con un piano da lavoro in piastrelle bianche e i fornelli a gas.

Le pareti sono per metà in piastrelle color tortora e per metà di colore bianco e ospitano delle piantine di erbe aromatiche che arrivano direttamente dal suo orto e sono usate da Benedetta per preparare i suoi deliziosi piatti.

Fonte foto: https://www.instagram.com/fattoincasadabenedetta/