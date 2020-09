Smascherato e condannato l’impostore: si fingeva diplomatico e amico di Belen Rodriguez per vivere a scrocco a Capri tra hotel di lusso e giri in barca.

Vacanza gratis terminata per un impostore che è riuscito a fregare tutta Capri. Voleva vivere da nababbo e, per non dover pagare nulla, si è finto amico di Belen Rodriguez nonché diplomatico. Peccato che la showgirl non lo conoscesse veramente e, per questo, l’uomo è stato condannato e passerà qualche mese in carcere. L’avvocato di Belen conferma: “Non ha mai conosciuto il soggetto in questione”.

Finto amico di Belen a Capri: quanto ha “scroccato”

E’ riuscito a passare 4 giorni a Capri nel lusso più totale e senza pagare nulla, fino a che non è stato scoperto. Si tratta di un trentenne croato, Marko Pale, che a tutti ha detto di chiamarsi Marco Falco e ha mostrato un documento falso insieme a ricevute di bonifici contraffatte.

Belen Rodriguez

L’ammontare dei suoi giorni sotto mentite spoglie toccano i 4.500 euro per il noleggio di barche di lusso e di circa 10 mila euro per la permanenza all’hotel 5 stelle Scalinatella.

Al Corriere della Sera Danilo, proprietario di una società che noleggia barche a Capri e che doveva ricevere un bonifico da Marco, ha confessato: “Mi diceva sempre di gonfiare il conto, in modo da considerare già la mancia per gli skipper. E poi una volta mi aveva chiesto 30 bottiglie di Champagne da 60 euro l’una. Io non le avevo, ma in ufficio c’erano delle altre bottiglie di Prosecco piuttosto scadente. Quando gliele ho proposte lui ha replicato: va bene, lo conosco, è buonissimo”.

Truffatore smascherato e condannato

Danilo, con un bonifico ancora non saldato, ha scoperto tutto il 30 agosto 2020, mentre stava traghettando proprio Belen a Capri. Le ha chiesto se conoscesse il diplomatico Marco Falco, ma lei ha risposto: “Mai sentito”.

Dopo la risposta di Belen, Danilo è andato dai Carabinieri e il truffatore è stato arrestato per truffa e false attestazioni sulla propria identità. Con il processo per direttissima è stato poi condannato a 8 mesi di carcere e ha fatto perdere la sue tracce.

Il commento dell’avvocato di Belen

Belen, nel ciclone per la nuova rottura con Stefano De Martino, ha deciso di non parlare apertamente dell’accaduto, ma è stato il suo avvocato a parlare per lei. “Premetto subito che la mia assistita non ha mai conosciuto il soggetto in questione – ha affermato – e, per quanto la lusinga il fatto che il suo nome possa essere speso come una “carta di credito”, dopo aver letto il fatto di cronaca le è venuto in mente il detto “il diavolo è nei dettagli”, ed ha pensato che, probabilmente, agendo con la dovuta avvedutezza, sarebbe stato facile smascherare il truffatore e forse senza neanche essere un provetto investigatore“.