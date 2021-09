Intervistata nel salotto di Silvia Toffanin, Belen Rodriguez ha ammesso “Ho fatto un pasticcio”, riferendosi alla gravidanza.

Il ritorno di Verissimo ci ha regalato una serie di interviste indimenticabili, non ultima quella a Belen Rodriguez, fresca di maternità, che ha deciso di dare un consiglio a tutte le donne.

Nel salotto azzurro di Silvia Toffanin Belen si è commossa ricordando la nascita della sua bambina, Luna Marì. E ha deciso di approfondire la storia del suo malore a “Tu sì que vales”.

“Ho fatto un pasticcio,” ammette la showgirl “sono tornata a lavorare una settimana dopo il parto.” Proprio durante le registrazioni del programma “Tu sì que vales” Belen è stata colta da un malore ed è stata trasportata d’urgenza con l’ambulanza. “Ho rischiato,” confessa ora.

“La mia ginecologa mi ha detto di bere solo un litro d’acqua. Con i drenanti e con un solo litro d’acqua al giorno, sono andata in disidratazione completa.“

La Rodriguez svela così le cause del malore che l’aveva colpita a inizio settembre, mandando in tilt il web. Alle giovani mamme Belen oggi dice: “Non abbiate fretta di tornare subito in forma dopo la gravidanza.” Invita le neomamme a prendersi il tempo giusto, a non fare le wonderwomen ma a rispettare il proprio corpo che ha subito un forte stress.

Un consiglio da donna a donna. Parole vere e sincere, che ogni neomamma merita di sentirsi dire in un mondo che mira solo alla performance e incita alla competizione. E’ giusto prendersi il tempo dovuto, è giusto riposare e non è una colpa: la perfezione non esiste. Belen Rodriguez si è semplicemente rivelata umana, come ogni altra donna: e non c’è messaggio più bello e profondo dell’umanità condivisa.