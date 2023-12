Gianmaria Antinolfi è tornato a rompere il silenzio su Belen Rodriguez, con cui ha vissuto una breve liaison nel 2020.

Ospite a Casa Sdl, l’ex gieffino Gianmaria Antinolfi è tornato a rompere il silenzio sul conto di Belen Rodriguez, la splendida showgirl argentina con cui ha vissuto una breve storia d’amore durante l’estate 2020. In merito all’intervista fiume rilasciata da Belen domenica scorsa in merito alla sua separazione da Stefano De Martino, Gianmaria ha detto:

“Non ho visto l’intervista di Belen a Domenica In. Io voglio molto bene a lei, penso che quando una storia finisca ci sono delle ragioni importanti alla base, poi riprovarci è stata una perdita di tempo. Se un bicchiere è rotto è rotto. Magari questa volta penserà a se stessa ed io sono molto contento per lei”, e ancora: “Posso solo parlare bene di Belen perché è una persona piena di energia, con mille argomenti ed è giusto che sia felice e venga valorizzata”.

Belen Rodriguez

Gianmaria Antinolfi: la confessione su Belen Rodriguez

A quanto pare Gianmaria Antinolfi continua a provare grande ammirazione per Belen Rodriguez, con cui ha vissuto un breve flirt nel 2020, durante una vacanza a Capri. Oggi lei è felicemente fidanzata con l’imprenditore Elio Lorenzoni, che le ha anche chiesto di sposarlo. A Domenica In, Belen ha ammesso che lo sposerà non appena avrà divorziato ufficialmente da Stefano De Martino, con cui la rottura questa volta sembra essere definitiva.

Lei stessa ha ammesso di aver subito almeno 12 tradimenti da parte del ballerino e conduttore tv, e in tanti si chiedono se alla vicenda seguiranno ulteriori particolari. Per il momento il ballerino ha preferito glissare in merito alla questione, e non ha confermato né smentito le voci della sua ex sul suo conto.