Rodriguez, gelo finito: lo scatto “rubato” che svela la verità su Belen e Cecilia

Dopo settimane di gelo, spunta uno scatto inaspettato: Cecilia e Belén Rodriguez potrebbero essersi riconciliate definitivamente.

Da settimane non si parla d’altro: il presunto gelo tra Belen e Cecilia Rodriguez ha dominato i gossip, alimentato da indizi social, silenzi e una famosa “marachella” che la conduttrice argentina aveva ammesso in tv senza mai chiarire del tutto. Un allontanamento che aveva sorpreso i fan, abituati a vedere le due sorelle inseparabili. Eppure, un nuovo dettaglio apparso sui social nelle ultime ore sembra aver riacceso la curiosità: qualcosa, infatti, potrebbe essere cambiato davvero. Ma cosa sta succedendo tra le due Rodriguez?

Il litigio tra Belen e Cecilia Rodriguez mai chiarito in tv

Il possibile riavvicinamento tra Belen e Cecilia Rodriguez arriva dopo un periodo complesso. A Belve, intervistata da Francesca Fagnani, Belen aveva confermato l’esistenza di un litigio, senza però entrare nei dettagli. Le sue parole avevano lasciato spazio a mille interpretazioni: “È successo, come capita in tutte le famiglie. Lei era incinta, aveva gli ormoni un po’ sballati e non mi voleva parlare. Io avevo fatto una marachella… abbastanza grave. Non posso dire questa cosa”, aveva raccontato.

Cosa sia successo davvero tra le due sorelle resta un mistero. Ma nelle ultime ore un altro segnale ha fatto parlare: Cecilia, in una Stories, ha nominato Santiago, il figlio di Belen, con un tono affettuoso che non passava da tempo. Un dettaglio che molti hanno interpretato come la conferma di un clima completamente cambiato. Ma c’è di più: spunta ora anche una foto che ritrae le due nello stesso spazio, lasciando ipotizzare l’arrivo di una possibile ‘tregua’.

La foto sospetta nel post di Cecilia Rodriguez

Tutto è iniziato con un carosello pubblicato da Cecilia Rodriguez il 19 novembre sul suo Instagram. Una serie di scatti da un evento dedicato ai nuovi capi di Hinnominate, il brand gestito insieme ai fratelli Belen e Jeremias. Tra le varie immagini, una in particolare ha fatto sobbalzare i fan.

Si tratta di un autoscatto allo specchio: Cecilia posa elegante, ma sulla sinistra, appena sfocata, compare una figura alle sue spalle. È una donna sorridente, vestita in modo impeccabile. E i follower non hanno avuto dubbi: è proprio Belen.

Per molti è stata la prova definitiva che le due abbiano ricucito il rapporto. Un’ipotesi alimentata ancor di più dal commento di mamma Veronica sotto il post: “Questa collezione è un incanto”, ha scritto con naturalezza, come a voler chiudere definitivamente il capitolo del presunto litigio.