Cosa sta succedendo tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi dopo il Grande Fratello? C’è chi ipotizza una frequentazione segreta…

Sono stati al centro dell’attenzione per diverso tempo nel corso del Grande Fratello e, a quanto pare, conitnuano ad esserlo per via di una “frequentazione sospetta”. Stiamo parlando di Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi per i quali diversi utenti del web starebbero giurando siano in corso quantomeno delle uscite “segrete”.

Beatrice Luzzi e Garibaldi escono in gran segreto?

Beatrice Luzzi

Secondo quanto riportato da Novella 2000, la Luzzi e Garibaldi si starebbero frequentando in gran segreto e sul web ci sarebbero anche degli indizi a “provarlo”.

Tra le presunte “prove” della relazione segreta tra i due ci sarebbe una recente intervista della donna a Casa Chi. Novella 2000 ha spiegato come alcuni utenti sarebbero sicuri di aver sentito una risata maschile in sottofondo e non solo: “lo stava palesemente guardando durante il collegamento”, ha detto uno facendo riferimento ad un uomo presente durante l’intervista della Luzzi. E ancora: “Non stava pensando a cosa rispondere, ma stava guardando qualcuno che era lui, è così palese. Anche come rideva quando le hanno chiesto perché ha chiuso? Certo che ride, oltre a non avere chiuso, ce l’aveva davanti”.

Un’altra questione che potrebbe suonare come indizio riguarda sempre Garibaldi. Giuseppe sembra essere sparito dai radar durante le vacanze di Pasqua, per poi essere tornato sui social il 3 aprile 2024 mostrandosi sul lungomare di Reggio Calabria.

Come staranno davvero le cose? Chi lo sa. Solo il tempo potrà dare delle risposte.

Di seguito anche un post Instagram della recente intervista dell’attrice a Casa Chi:

Le ultime parole di Garibaldi

Di recente, lo stesso Garibaldi non aveva nascosto di provare almeno dell’affetto per la donna. A Verissimo, infatti, il ragazzo aveva detto: “Da parte mia i sentimenti ci sono stati. Lei era abbastanza presa, c’era quella attrazione che ci univa..chiamala come voi ma una piccola relazione c’è. Adesso si è spenta”.

Sempre nel corso dell’intervista, l’ex gieffe aveva aggiunto proprio su Beatrice: “Sono felice perché è stata l’unica persona che mi ha portato a crescere. Ero abbastanza preso da lei”.