Accuse a Beatrice Luzzi da parte di alcuni concorrenti del GF per delle parole che la donna avrebbe detto senza microfono.

Nuovi malumori al Grande Fratello dove Beatrice Luzzi è stata nuovamente attaccata. A seguito di un gioco tra gli inquilini in cui Massimiliano Varrese ha affermato di voler dormire proprio con la Luzzi, Giuseppe Garibaldi si è ingelosito. Da qui un dialogo che ha generato della confusione e che ha portato alcuni inquilini della Casa a parlare addirittura di squalifica per l’attrice per alcune sue parole dette senza microfono.

Beatrice Luzzi, concorrenti del GF chiedono la squalifica

Come detto, tutto è partito da un gioco che ha portato ad una discussione tra la Luzzi e Garibaldi: “Se fosse venuta un’altra al posto mio, ci saresti stato con la stessa facilità?”, la domanda della donna a Giuseppe.

Dal canto suo, l’uomo ha preso male tale quesito e si è sfogato con alcune compagne della Casa utilizzando però dei termini errati e dicendo che la Luzzi gli avesse dato del “ragazzo facile”.

In particolare è Letizia ad essersi maggiormente scagliata contro la Luzzi: “Ha detto una cosa grave mentre non aveva il microfono. Ha detto tipo ‘te ti dai a tutte perché sei un ragazzo facile’. Giuro me l’ha appena detto Anita. Tu immagina se fosse stato Giuseppe ad averlo detto a lei. Era fuori dalla casa del Grande Fratello squalificato. Un uomo qui avrebbe preso la squalifica. Però la donna può dire una cosa del genere ad un uomo? Ma che discorso è? Perché al contrario sarebbe stato più grave? Queste cose non si dicono. Sei un ragazzo facile in base a cosa? Lei intendeva proprio un ragazzo facile con le donne. Della serie che la prima che ti viene intorno tu ci vai. Anche Sami ha confermato che l’ha detto senza microfono. Se era un uomo comunque lo buttavano fuori”.

Staremo a vedere cosa accadrà e se ci sarà un chiarimento.

