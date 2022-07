Barbara D’Urso potrebbe rientrare in tv prima del previsto. Mediaset l’avrebbe richiamata per rimettersi all’opera già ad agosto.

Sta vivendo le sue meritate vacanze nella tenuta in Toscana in compagnia di amici ma presto la gioia del relax potrebbe finire. Molto prima del previsto. Parliamo di Barbara D’Urso che potrebbe tornare in televisione su Canale 5 già nel mese d’agosto. Mediaset l’avrebbe richiamata con urgenza per una ragione ben precisa.

Barbara D’Urso, stop alle vacanze: si torna in tv

Barbara D’Urso

Il rientro anticipato dalle vacanze di Barbara D’Urso è suggerito da Davide Maggio, esperto di gossip e tv. Da quanto si apprende, Mediaset starebbe pensando di richiamare Carmelita e di attivare diversi altri programma in anticipo rispetto a quanto previsto. Il motivo sarebbero le elezioni elettorali che incombono e che sono previste per il 25 settembre.

“Stando a quanto ci risulta, a Mediaset si vaglia la ripresa anticipata dei prime time informativi di Rete 4 già a partire da fine agosto. Si comincerebbe lunedì 29 agosto con Quarta Repubblica di Nicola Porro, mentre il 30 sarebbe la volta di Fuori dal Coro con Mario Giordano che tornerebbe 2 settimane prima del previsto. Nella stessa settimana anche il ritorno di Paolo Del Debbio alla guida di Dritto e Rovescio. Più clamoroso sarebbe, invece, il ventilato anticipo di Pomeriggio Cinque”, si legge sul sito di Davide Maggio.

E ancora: “Ufficialmente il primo giorno di scuola di Barbara D’Urso è fissato per lunedì 5 settembre. Ma a Cologno si mormora di un possibile rientro agostano, c’è addirittura chi si spinge ad ipotizzare lunedì 22 agosto come possibile data di inizio. Ad oggi la situazione è ancora incerta”.

Staremo a vedere quindi cosa accadrà in tv e se Carmelita dovrà fermare le sue super vacanze…

Di seguito un post Instagram della conduttrice in un momento di riposo nella sua tenuta:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG