La conduttrice è entrata ufficialmente nel cast di Ballando con le Stelle e Selvaggia Lucarelli ha replicato con un commento ironico.

Milly Carlucci ha confermato che Barbara D’Urso parteciperà ufficialmente in qualità di concorrente a Ballando con le Stelle. Qui, Barbara incontrerà una sua “rivale” di vecchia data, ossia Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima, all’annuncio di Milly Carlucci ha deciso di replicare con un post molto ironico.

La reazione di Selvaggia Lucarelli

Dopo l’annuncio di Milly Carlucci sulla partecipazione a Ballando con le Stelle di Barba D’Urso, il web è impazzito. Molti fan del programma sono in attesa di vedere l’ex conduttrice Mediaset cimentarsi sulla pista da ballo a suon di musica latino-americana e la stessa Barbara è molto contenta di poter tornare in TV.

In molti però si sono chiesti quale sarebbe stata la reazione di Selvaggia Lucarelli, giudice del programma che non ha mai avuto un buon rapporto con Barbara. In effetti, la reazione di Selvaggia non è tardata ad arrivare e ha colto tutti di sorpresa. La giudice, infatti, ha condiviso un post sulle sue storie Instagram caratterizzato da un fotomontaggio in cui la sua immagine appare vicino a quella di un’armatura da cavaliere. A completare il tutto una frase che recita: “Io che vado a provare gli outfit per Ballando“. Insomma, una chiara frecciatina a Barbara visti gli scontri avvenuti in passato. Selvaggia Lucarelli – www.donnaglamour.it

Il rapporto tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli

Come è noto a tutti, tra Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli non scorre buon sangue. Entrambe, spesso, sono state protagoniste di alcuni battibecchi, anche sulla pista di Ballando. Ma a differenza di quello che molti pensavano, quando arrivò la notizia di un allontanamento partecipazione di Barbara allo show, Selvaggia aveva commentato così:

“Io, al posto suo, l’occasione di Ballando l’avrei presa al volo. Rischiava solo di mettersi di nuovo in gioco mostrando umiltà a un vasto pubblico che ormai la ritiene insopportabilmente piena di sé. Poteva giocarsi la carta dell’autoironia, avrebbe ballato (cosa che le piace fare) e sarebbe rientrata in Rai senza avere addosso la responsabilità di fare numeri tali da giustificare “il suo acquisto”“.

E ora che le carte sono cambiate, non resta che vedere cosa capiterà nella pista da ballo più amata della TV.