Nel cast di Ballando con le stelle poteva esserci anche Romina Carrisi, ma Milly Carlucci ha deciso di estrometterla per un motivo ben preciso.

Milly Carlucci ha ufficializzato il cast di Ballando con le stelle e, secondo alcune indiscrezioni iniziate a circolare in rete, pare che la conduttrice avesse puntato gli occhi anche su Romina Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power. A confermare di aver fatto il provino per lo show di Rai 1 è stata proprio lei, che non ha nascosto l’amarezza provata per essere stata fatta fuori dal programma.

Romina Carrisi: “Perché non mi hanno voluta a Ballando con le stelle”

Appassionata di danza e recitazione, Romina Carrisi non ha nascosto di aver sempre desiderato partecipare a Ballando con le stelle perché un palcoscenico in grado di unire le sue più grandi passioni.

“Pensavo di essere perfetta per questo programma”, ha ammesso, senza nascondere di essere rimasta male per la scelta fatta da Milly Carlucci e il suo staff.

“Ho imparato ad accettare i no con estrema eleganza – ha continuato la figlia di Al Bano, svelando le motivazioni dietro la decisione di Rai 1 – .La motivazione ufficiale di questa decisione da parte della produzione è stata che ho fatto un reality nel 2005 (L’Isola dei famosi, ndr). Mi dispiace che una decisione presa con l’incoscienza dei miei 18 anni appena compiuti possa ancora bruciare a 35 […]”.

La Carrisi, tuttavia, ha ammesso di aver apprezzato la coerenza del gruppo di lavoro di Ballando con le stelle e ha promesso che continuerà a ballare tra le mura di casa sua.

Romina Carrisi, post pubblicato su Instagram

Riproduzione riservata © 2022 - DG