Quattro concorrenti sembra essere stati già scelti per la prossima edizione di Ballando con le Stelle che partirà in autunno.

Ancora qualche mese, poi ripartirà il mitico programma ‘Ballando con le Stelle‘, condotto dalla sempre formidabile Milly Carlucci. Tanti rumors sui possibili protagonisti dello show televisivo ma nelle ultime ore pare che quattro nomi sarebbero ormai prossimi all’ufficialità.

Ballando con le Stelle: quattro concorrenti quasi ufficiali

Milly Carlucci

Dopo il successo della scorsa edizione, tornerà a grande richiesta sulla Rai ‘Ballando con le Stelle’. Anche per la prossima stagione ci sarà Milly Carlucci alla conduzione. La presentatrice avrebbe anche già scelto parte del cast, precisamente quattro concorrenti.

Secondo quanto scritto da TvBlog i primi due ufficiali sarebbero Gabriel Garko e Nancy Brilli, entrambi attori delle fiction Ares ed entrambi nuovi al reality, anche se l’uomo aveva partecipato per una serata speciale in passato. Gli altri due nomi, invece, sarebbero quelli di Marta Flavi, storica conduttrice nonché ex moglie di Maurizio Costanzo, e quello di Iva Zanicchi che qualche tempo fa aveva rilasciato delle dichiarazioni che non lasciavano spazio ad interpretazioni sulla sua partecipazione.

La vera notivà, però, potrebbe essere rappresentata da alcuni volti più giovani e molto richiesti. Infatti, alcune indiscrezioni parlando della possibilità che Milly Carlucci possa fare il colpaccio invitando almeno uno tra il nuotatore Gregorio Paltrinieri, il campione olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi e poi Dario Verani, vincitore della recente 25 km ai mondiali di nuoto.

Staremo a vedere, quindi, chi saranno davvero i prossimi ballerini scelti dalla Carlucci per la prossima edizione che dovrebbe iniziare l’8 ottobre. Certo è, che come come ogni anno, le sorprese non mancheranno. Non resta che pazientare ancora qualche mese…

Di seguito il post su Instagram del profilo ufficiale del programma con i vincitori della passata edizione, Arisa e Vito:

