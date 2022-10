Ballando con le stelle riparte sabato 8 ottobre e in gara ci sarà la prima coppia gay composta dal nuotatore Alex Di Giorgio e dal ballerino Moreno Porcu.

Milly Carlucci è pronta per tornare ad essere la regina del sabato sera di Rai 1. Per questa nuova edizione di Ballando con le stelle, la conduttrice ha annunciato la partecipazione della prima coppia gay composta dal nuotatore Alex Di Giorgio e dal ballerino Moreno Porcu. “È stata una sua richiesta – ha fatto sapere lei – . Voleva un maestro che avesse lo stesso vissuto e la stessa sensibilità”.

A Ballando con le stelle un “messaggio di normalità”

Non è la prima volta, tuttavia, che a Ballando con le stelle partecipa una coppia composta da persone dello stesso sesso.

Era già accaduto nel 2018, quando Giovanni Ciacci partecipò in coppia con Raimondo Todaro. Ai tempi, tuttavia, non si trattava di una coppia omosessuale, come invece nel caso di Di Giorgio e Porcu.

In seguito alle numerose polemiche sollevatesi negli ultimi tempi, però, Milly Carlucci ha voluto precisare che la scelta fatta non vuole essere un messaggi politico, ma volto alla normalizzazione di tutto.

“È un messaggio di inclusione e di normalità – ha sottolineato la conduttrice – . Noi non facciamo alcun tipo di propaganda, ma ci limitiamo a raccontare uno spaccato della nostra società”.

