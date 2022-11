C’è grande tensione tra i giurati di Ballando con le stelle: l’ultima conferma arriva da un post (poi rimosso) di Carolyn Smith.

La giuria di Ballando con le stelle sembra essere completamente schierata contro Selvaggia Lucarelli. Dopo lo scontro social tra la giornalista e Carolyn Smith, la giurata è stata duramente attaccata dal collega Guillermo Mariotto durante l’ultima puntata dello show di Rai 1. Ma a confermare l’astio dell’intera giuria nei confronti della Lucarelli è stato il post condiviso – e poi rimosso – dalla Smith su Twitter: ecco cosa è successo in rete.

Carolyn Smith esclude Selvaggia Lucarelli, pi si “pente”

Poco prima della puntata di sabato 26 novembre scorso di Ballando con le stelle, Carolyn Smith ha festeggiato il ritorno in giuria di Fabio Canino.

Il collega, che è stato assente per alcune serate, ha potuto fare rientro in studio e il momento è stato celebrato con uno scatto che è finito – solo per pochissimo tempo – in rete.

Nell’immagine che la Smith ha condiviso su Twitter si notano Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Fabio Canino che sorridono insieme a Carolyn.

Al pubblico del web è balzata subito agli occhi l’assenza di Selvaggia Lucarelli, esclusa evidentemente di proposito dalla giudice americana.

Quest’ultima, poi, ha provveduto a rimuovere la foto postata sui social, ma ormai il danno era stato fatto. Tutti sembrano essere contro la giornalista, che sia questo il suo ultimo anno dietro il bancone di Ballando con le stelle?

“La grande assente”.

Un clima sereno.

Per la cronaca: il tweet è stato eliminato 👀 #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/ln07WolHSX — Andrea Conti (@IlContiAndrea) November 26, 2022

