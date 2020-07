Baarìa è uno dei film più celebri tra tutti quelli diretti da Giuseppe Tornatore, la colonna sonora è di Ennio Morricone: ecco le location del film.

Giuseppe Tornatore è uno dei più celebri registi italiani, nella sua carriera ha diretto tanti capolavori tra cui Nuovo cinema paradiso, La leggenda del pianista sull’oceano, Malèna, La migliore offerta e Baarìa, film uscito nel 2009 la cui colonna sonora è stata realizzata da Ennio Morricone. La pellicola ha ricevuto diversi riconoscimenti importanti ma non la nomination all’Oscar per il Miglior Film Straniero come in molti immaginavano. Vediamo ora quali sono le location scelte dal regista e dai produttori per realizzare il film.

Baarìa: le location del film

Baarìa non è altro che il nome in dialetto siciliano di Bagheria, il comunque della provincia di Palermo dove è ambientata tutta la storia che Giuseppe Tornatore racconta nella sua opera.

Giuseppe Tornatore

Le riprese del film sono state girate principalmente a Bagheria, la prima parte della pellicola è ambientata negli anni ’30 e ’40, per questo motivo è stato per anche necessario ricreare la vecchia Bagheria: il regista e i produttori hanno quindi scelto un sobborgo di Tunisi per ricreare il comune siciliano prima della seconda guerra mondiale.

Baarìa: il cast del film

La storia raccontata in Baarìa segue la vita di Peppino Torrenuova, da quando negli anni ’30 era un bambino fino agli anni ’80: a interpretare il personaggio sono prima Giovanni Gambino e Giuseppe Garufi, nella versione da bambino, poi Francesco Scianna da adulto.

Margareth Madè è invece Mannina Scalia, la ragazza della quale si innamora Peppino. Nel cast di Baarìa troviamo poi anche Giuseppe Russo, Lina Sastri, Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Raoul Bova, Nicole Grimaudo, Laura Chiatti, Giorgio Faletti, Beppe Fiorello, Nino Frassica, Leo Gullotta e anche Aldo Baglio.

