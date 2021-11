Olga Plachina sarà (quasi) sicuramente la prima concorrente della prossima edizione dell’Isola dei Famosi.

Dopo lo schermidore Aldo Montano, attuale concorrente del Grande Fratello Vip, potrebbe essere il turno della moglie Olga Plachina di partecipare a un reality show. Ad anticipare i fatti è stato uno degli autori del Grande Fratello Vip: Olga parteciperà quasi sicuramente all’Isola dei Famosi, anche se ancora non conosciamo il volto di chi sarà alla conduzione.

Ecco le dichiarazioni dell’autore riportate da Blogtivvu: “Ad Olga è stata proposta l’Isola dei Famosi che andrà in onda a fine marzo, due settimane dopo la fine del Grande Fratello Vip. A lei l’idea non dispiace perché è nelle sue corde con la competizione e lo sport. Al 90% possiamo annunciare la prima naufraga dell’Isola dei Famosi, che non si sa da chi sarà condotta quest’anno, potrebbe essere Olga, la moglie di Aldo Montano“.

La stessa Olga Plachina ha avuto da dire qualcosa a Casa Chi riguardo i concorrenti: “Se in questo momento partecipassi al Grande Fratello Vip, nominerei senza dubbio Soleil e Alex Belli. A Soleil do dieci come attrice, non riesco a capire se la sua sia solo una parte oppure se è davvero così. Alex lo nominerei specie dopo il comportamento con Aldo. Mio marito è stato ferito dal suo comportamento“.