La Casa Bianca non è a Washington: ecco tutti i luoghi delle riprese di Attacco al potere, film diretto da Antoine Fuqua con protagonista Gerard Butler.

Gli Stati Uniti sotto attacco, terroristi internazionali minacciano la pace nel mondo, occupano la Casa Bianca e prendono in ostaggio il presidente degli Stati Uniti: a combatterli c’è un uomo, un ex guardia del corpo proprio del presidente degli USA, sulle cui spalle c’è la responsabilità di salvare il mondo. Si può sintetizzare così la trama di Attacco al potere – Olympus Has Fallen, il primo capitolo della trilogia con protagonista Mike Banning (interpretato da Gerard Butler). Vediamo ora quali sono i luoghi nei quali è stato girato il film.

Attacco al potere: le location del film

Attacco al potere è ambientato interamente a Washington, quasi esclusivamente all’interno della Casa Bianca. In realtà il regista Antoine Fuqua ha girato la propria pellicola da tutt’altra parte: nello stato della Louisiana.

Per la precisione è a Shreveport che è stato girato Attacco al Potere: le riprese del film si sono svolte dal 9 luglio 2012 al 15 settembre 2012. Shreveport, tra l’altro, è la città dove è ambientato e girato il thriller di Joel Schumacher Trespass, con Nicolas Cage e Nicole Kidman.

Fonte foto: https://www.facebook.com/AttaccoAlPotere3/

Attacco al potere: il cast del film

Come detto in precedenza, il protagonista principale, Mike Banning, è interpretato da Gerard Butler. Ma nel cast di Attacco al potere sono anche presenti altri celebri attori di Hollywood, primo fra tutti Morgan Freeman, che interpreta il Presidente della Camera Allan Trumbull.

Il Presidente degli Stati Uniti, Benjamin Asher, è invece interpretato da Aaron Eckhart. Nel cast del film sono inoltre presenti Angela Bassett, Dylan McDermott, Rick Yune, Radha Mitchell, Cole Hauser, Melissa Leo, Robert Forster, Finley Jacobsen, Ashley Judd, Sean O’Bryan e Tory Kittles.

Fonte foto: https://www.facebook.com/AttaccoAlPotere3/