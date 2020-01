Aspirante vedovo: ecco dove è stato girato il film

Fabio De Luigi e Luciana Littizzetto sono i protagonisti della commedia Aspirante vedovo, il remake del film Il vedovo di Dino Risi. Ecco le location.

Nel 1959 nei cinema italiani uscita Il vedovo, film diretto da Dino Risi con protagonisti Alberto Sordi e Franca Valeri. A distanza di 54 anni Massimo Venier ha portato nelle sale cinematografiche il remake della pellicola, Aspirante vedovo, i protagonisti sono due dei più importanti attori comici di oggi: Fabio De Luigi e Luciana Littizzetto. Tra le due pellicole ci sono diverse differenze: tra queste, anche le location sono molto differenti. Scopriamo insieme dove è stato girato Aspirante vedovo.

Aspirante vedovo: le location del film

Se il film di Dino Risi era stato girato prevalentemente a Roma, quello di Massimo Venier è stato invece per lo più girato tra Torino (città natale di Luciana Littizzetto) e la provincia. Nel corso del film non mancano neanche i riferimenti ai prodotti tipici del territorio piemontese come, ad esempio, il vino Barolo.

Alcune scene del film sono state ambiente presso Villa Malfatti di San Giorgio Canavese, altre nella Villa Tamburnin di Castelnuovo Don Bosco. Tra i vari luoghi in cui Massimo Venier, gli attori e le attrici hanno lavorato ci sono il Campus Luigi Einaudi di Torino e piazza del Fieno di Moncalieri.

Fonte foto: https://www.youtube.com/watch?v=6eTuM2T6t5Q

Aspirante vedovo: anche la Valle D’Aosta tra le location del film

Ma Torino e il Piemonte non sono gli unici luoghi in cui si svolte le riprese di Aspirante vedovo: la troupe di Massimo Venier ha lavorato anche in Valle D’Aosta: il tornante dove Alberto ha organizzato l’investimento della moglie si trova nella Strada Comunale di Chevrère a Champdepraz.

Sempre in Valle D’Aosta di trova anche il Parco Naturale del Mont Avic dove sono state girate altre scene del film con Fabio De Luigi e Luciana Littizzetto. Altre scene sono invece state girate a Milano.

