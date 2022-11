Come aumentare la visibilità online sfruttando le potenzialità degli articoli redazionali? Ecco la nuova promo sui servizi editoriali offerti da Delta Pictures.

Quale migliore occasione del Black Friday per aumentare la visibilità online del tuo brand? La creazione di contenuti di qualità è sempre lo strumento più efficace per accrescere l’autorevolezza di un sito web, una risorsa da sfruttare approfittando della nuova offerta sull’acquisto di articoli redazionali promossa da Delta Pictures.

Per andare incontro alle aziende e ai professionisti che puntano a farsi conoscere da un’ampia platea di utenti e ad attirare nuovi potenziali clienti, Delta Pictures lancia una promozione speciale che comprende l’accesso a una rosa di servizi editoriali acquistabili a prezzi scontati.

Promo Black Friday: tutti i dettagli

A partire dal 15 novembre fino al 25 novembre 2022 è possibile acquistare i servizi editoriali a prezzi promozionali. L’offerta comprende nel dettaglio:

15% di sconto sull’acquisto di un singolo articolo;

20% di sconto sull’acquisto di un pacchetto da 2 a 5 articoli;

30% di sconto sull’acquisto di un pacchetto da 6 a 10 articoli;

35% di sconto sull’acquisto di un pacchetto da più di 10 articoli.

Cosa offre Delta Pictures

Affidarsi agli specialisti di Content Marketing permette di promuovere un progetto, un evento o un’attività migliorando il posizionamento su Internet e impostando una strategia di link building efficace, incrementando il numero ingressi al sito o all’e-commerce aziendale.

Delta Pictures è il partner ideale per raggiungere tutti questi obiettivi, leader nel mercato editoriale e pubblicitario italiano con un’esperienza decennale nella comunicazione online e oltre 15 siti di proprietà certificati Comscore registrati come testate giornalistiche, in grado di generare 12 milioni di utenti unici al mese. A questi si aggiunge un vasto network che conta in totale oltre 400 siti web.

La rosa di servizi messi a disposizione da Delta Pictures comprende:

stesura e pubblicazione di articoli redazionali ad hoc o link do-follow sul network composto da numerosi magazine tematici o sui siti web affiliati, con la possibilità di garantire le visite agli articoli con tracciamento Google Analytics ;

sul network composto da numerosi magazine tematici o sui siti web affiliati, con la possibilità di garantire le visite agli articoli con tracciamento ; condivisione degli articoli in newsletter ;

; campagne social con budget cliente e condivisione sui canali social, mediante post, storie e reel;

con budget cliente e condivisione sui canali social, mediante post, storie e reel; creazione di banner pubblicitari sui principali portali del network;

sui principali portali del network; inserimento di ADV pubblicitari all’interno delle newsletter editoriali inviate quotidianamente a un database che conta 250k indirizzi di destinazione.

Servizi editoriali bestseller

Fiore all’occhiello di Delta Pictures sono il servizio “Leader” e l’iniziativa speciale di Influencer marketing con Selene Vincenzi:

“Leader” è il servizio di Personal Branding basato sulla pubblicazione di contenuti editoriali online che focalizzano l’attenzione su una persona e su un’azienda, aumentando le chance di posizionamento sul mercato. Un valido strumento per farsi trovare online e conquistare immediatamente le prime posizioni su Google;

basato sulla pubblicazione di contenuti editoriali online che focalizzano l’attenzione su una persona e su un’azienda, aumentando le chance di posizionamento sul mercato. Un valido strumento per e conquistare immediatamente le prime posizioni su Google; il progetto di Influencer marketing è pensato per generare awarness e dare notevole visibilità, basato sulla realizzazione di un reel e di un contenuto redazionale rilanciati su Facebook, Instagram, + Story di DonnaGlamour e nelle newsletter del portale.

Perché acquistare articoli redazionali

Qual è l’efficacia di un articolo redazionale e perché le aziende e i professionisti dovrebbero investire in questo potente strumento di marketing?

I vantaggi non mancano, primo tra tutti l’opportunità di promuovere un brand, lanciare un prodotto o un nuovo servizio coinvolgendo una più amplia platea di utenti.

È un contenuto meno invadente rispetto all’inserzione vera e propria e, soprattutto, può veicolare informazioni utili che vanno oltre il mero messaggio pubblicitario.

Valore aggiunto del servizio proposto da Delta Pictures, inoltre, è l’opportunità di scegliere il media più adatto per ogni singola pubblicazione, ottenendo il massimo della visibilità grazie a un network che va incontro alle esigenze più diverse.

Riproduzione riservata © 2022 - DG