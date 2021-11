Dopo la fortunata partecipazione a Tale e Quale Show, il musicista comincia la sua nuova avventura in Rai.

Si conclude con la (meritata) vittoria dei Gemelli di Guidonia questa edizione di Tale e Quale Show, nella quale abbiamo visto partecipare anche l’ex gieffino Pierpaolo Pretelli. Il musicista, nonché attuale compagno di Giulia Salemi, è stato un concorrente molto apprezzato in gara: non solo dai giudici, ma anche dal pubblico a casa.

Per questo motivi, oltre che per un sincero affetto personale, Mara Venier ha deciso di “adottarlo” e prenderlo ufficialmente come ospite fisso da domani nel suo programma pomeridiano Domenica In. Zia Mara lo aveva già ospitato qualche settimana fa e si era innamorata della genuinità e spontaneità del ragazzo.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

A svelare la notizia è stato il sito TvBlog.it, che ha riportato anche cosa farà Pierpaolo Pretelli domani nel salotto di Mara Venier. Si partirà con una esibizione canora e coreografica sulle note del celebre brano Happy days, chiaramente accompagnato da ballerini professionisti. Dopodiché assumerà il ruolo di conduttore per il gioco telefonico Pronto chi parla. Successivamente, accompagnato dalla collega Stefania Orlando, parlerà la sua esperienza a Tale e Quale Show. Chissà che non racconti anche qualche news importante che riguarda la fidanzata Giulia Salemi…