Curiosità su Angelina Mango che utilizza come sfondo del telefono il volto di Nino Frassica. Ecco cosa c’è dietro.

L’abbiamo vista prima d Amici e poi a Sanremo 2024 dove ha trionfato col brano ‘La Noia’. Stiamo parlando di Angelina Mango che in queste ore è stata ospite di Fabio Fazio nella trasmissione sul Nove ‘Che Tempo Che Fa’. La giovane artista ha svelato una curiosità che chiama in causa anche Nino Frassica.

Angelina Mango, il volto di Nino Frassica sul telefono

Angelina Mango

Dopo essersi presa la scena nell’ultima edizione di Sanremo 2024 con tanto di successo finale, Angelina è stata ospite a ‘Che Tempo Che Fa’ dove oltre ad esibirsi ha avuto modo di svelare alcune curiosità che la riguardano.

La cantante ha confermato di avere “un debole” per Nino Frassica il cui volto è presente… sul suo telefono cellulare. La ragazza, infatti, incalzata dal presentatore Fabio Fazio, ha mostrato il suo cellulare dove era ben visibile, come sfondo, il volto dell’attore e comico.

Come già raccontato in passato, la Mango ha motivato questa sua scelta in modo molto naturale: “Se ho ancora lo sfondo di Nino Frassica? Certo, tutto real. Perché questa scelta? Perché quando apro il mio telefono ho bisogno di qualcuno che mi metta allegria“, ha svelato l’artista.

Di seguito anche un post su X di ‘Che Tempo Che Fa’ con lo scatto che mostra la cantante e il suo sfondo davvero speciale del telefono:

I prossimi impegni della Mango

La giovane artista sta ottendendo sempre più successo. Dopo Amici e Sanremo, infatti, la figlia d’arte sarà impegnata all’Eurovision Song Contest che si terrà in Svezia. La cantante porterà il brano che le ha fatto vincere la kermesse dell’Ariston, ‘La Noia’, e spera di poter ottenere un buon risultato.

Per Angelina, inoltre, anche altre date per i suoi concerti che stanno andando sold out in poco tempo. Tra gli altri traguardi raggiunti ecco anche il successo del singolo ‘Che t’o dico a fa” che è certificato oggi doppio disco di platino