Anelli in acciaio: un’idea per ogni occasione con Nomination.

Gli anelli in acciaio sono scelti per essere portati ogni giorno e in ogni occasione.

Gli anelli sono uno dei gioielli maggiormente apprezzati dal mondo femminile. Innanzitutto, sono facili da infilare e sfilare e altrettanto semplici da indossare. Sono facilmente abbinabili e non bisogna seguire grandi regole per vederseli addosso. Infatti, si sposano bene con qualsiasi outfit e sono socialmente accettabili in ogni occasione.

La scelta dell’anello e il modo di portarlo sono molto soggettivi: c’è chi preferisce averne solo uno alla mano, mentre altre donne amano vedere che le proprie mani sono ricoperte letteralmente di anelli. L’importante è creare una sorta di connessione e di linea stilistica immaginaria tra di loro, soprattutto se vanno abbinati con la fede nuziale o con un anello di fidanzamento.

Nomination ha ideato una linea di anelli in acciaio estremamente comoda e con tante idee, anche per uomo, che si abbineranno facilmente ad ogni esigenza e/o occasione. Scegliere sarà semplicissimo: perle, stelline, cuori, fiori per le più romantiche; piume per chi ama l’etnico; pietre per chi ama giocare coi colori; anelli estensibili per chi ama variare e scegliere di volta in volta il proprio stile con lo stesso anello. Scopri subito le idee donna e uomo della nuova collezione e varia di giorno in giorno il tuo look!