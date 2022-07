Novità per la prossima edizione del noto talent show Amici. Potrebbe esserci un concorrente figlio d’arte come nel precedente anno.

Dopo LDA, alias di Luca D’Alessio, figlio del noto Gigi, ad Amici potrebbe essere arrivato il tempo di un altro figlio d’arte, sempre di un grandissimo della musica. Parliamo di Giovanni Antonacci, figlio di Biagio e Marianna Morandi.

Amici, un altro figlio d’arte nella scuola

Fonte foto: https://www.facebook.com/AmiciDiMariaDeFilippi/

“Si chiama Giovanni ed è il figlio del grande Biagio Antonacci. Stando ad alcune indiscrezioni sarebbe già confermato il suo banco nella prossima edizione di Amici”. Sono queste le parole dell’opinionista Amedeo Venza su Instagram. Si tratta di una voce che è circolata, in realtà, già da qualche tempo e che avrebbe subito fatto piacere al pubblico del noto talent show.

Dopo il figlio di Gigi D’Alessio, quindi, potrebbe esserci un altro grande figlio d’arte. Non solo. Giovanni è anche nipote di Gianni Morandi, essendo sua madre Marianna Morandi.

Il ragazzo è un giovane rapper di 20 anni che vive a Bologna e ha già mosso i primi passi nel mondo della musica italiana con il singolo ‘Se mi scegli’, seguito da ‘Dose’. Oltre al rap, ama suonare chitarra e pianoforte.

A questo punto non resta che aspettare la nuova stagione del reality di Maria De Filippi che dovrebbe partire da domenica 18 settembre 2022, come hanno confermato i nuovi palinsesti Mediaset. Per il talent confermato quindi lo spazio della domenica pomeriggio, prima di Verissimo.

Di seguito un recente post Instagram di Giovanni Antonacci:

