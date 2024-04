Momento “verità” in casetta ad Amici con i ragazzi che si sono scambiati messaggi anonimi con pareri e giudizi.

Daytime movimento ad Amici. I ragazzi sono stati chiamati a dare dei giudizi o, in generale, dei pareri sui compagni della scuola. A tenere banco è stato soprattutto il messaggio arrivato a Mida dove gli è stato scritto che, di fatto, in certi momenti risulti essere “arrogante e presuntuoso”.

Amici, il messaggio su Mida

Maria De Filippi

Dopo ben tre puntate del Serale, nella scuola di Amici salgono le tensioni. In un certo senso, forse, anche per questo è stato fatto un gioco un po’ “cattivello”. Ai ragazzi è stato chiesto di esprimere dei pareri in modo anomino sui compagni di classe.

A far parlare quello ricevuto da Mida. “A volte risulti arrogante e presuntuoso e dai molto fastidio”, ha letto il cantante. “Forse lo fai perchè sei stato insicuro in passato ma dovresti imparare a stare un po’ più down…”.

A prendersi la “maternità” del messaggii è stata subito Lil Jolie: “Non penso di essere l’unica che lo pensa. Non abbiamo avuto modo di conoscerci fuori da questo ambiente”.

La reazione del giovane cantante

Dal canto suo il ragazzo non l’ha presa benissimo e, al netto dell’intervento di Martina che ha dato ragione a Lil, Mida ha risposto: “Boh, non lo so”, ha detto il cantante. “Spesso può risultare il primo impatto. Poi, di solito, quando le persone mi conoscono si ricredono. Si vede che tu non ti sei ricreduta. Non lo so, non lo so”, ha concluso con visibile malumore.

Curiose anche le reazioni degli altri compagni della scuola che, a parte Martina, come anticipato, hanno preferito non commentare. Staremo a vedere se ci saranno novità o delle particolari tensioni tra i ragazzi nelle prossime ore.

Di seguito anche il post su X della trasmissione: