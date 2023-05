Speciale Amici su Canale 5 e reazioni post semifinale. Le lacrime dopo l’eliminazione fanno tanta tenerezza.

Manca pochissimo alla finale di Amici di Maria De Filippi. Dopo l’appuntamento di sabato con la semifinale, nel corso del daytime odierno è andato in onda uno speciale con le reazioni post puntata e non solo. Protagonista anche il giovane Aaron, ultimo eliminato. Il ragazzo si è sfogato liberamente essendo arrivato alla conclusione del suo percorso.

Amici, le lacrime di Aaron dopo la semifinale

Maria De Filippi

“Adesso è difficile. Sono spaesato. Uno spaesamento bello. Un mondo sta per arrivare e un mondo è finito”, ha detto Aaron. “Ho vissuto qua dentro otto mesi ed è sicuramente complicato adesso ca**arola. Mi sentivo protetto qui e sono cresciuto molto come persona. Devo dire che uscire ad un passo dalla finale, tutto sommato, non lo vedo una sconfitta. Il mio percorso doveva finire qua”.

In lacrime il giovane ormai ex allievo di Amici ha proseguito: “Non si può perdere dopo il percorso che ho fatto qua dentro. Tutto quello che ho vinto, l’ho vinto con la mia persona. Va benissimo. Ho capito, sono consapevole di quello che ho fatto. Per la prima volta dico grazie a me stesso. Non ho finito nulla nella mia vita. Non ho finito la scuola perché sono venuto qua. Non ho finito il mio percorso con la danza. Per me questa è una vittoria proprio perché qui ho finito un percorso”.

Il ritorno sui social

Dopo il ritorno alla normalità, il cantante è tornato anche sui social dove in una storia Instagram ha scritto: “Ciao ragazzi, l’unica cosa che posso dirvi è grazie. Grazie di avermi fatto sentire così amato, ora sono in viaggio e ci vediamo in giro. Vi voglio bene. Siete Universali”.

♥️ Goditi la tua età Aaron e il presente Rimani sempre te stessoChe sei un vero esempio x tantissimi.

Giovani e adulti.

Felice di vedere ragazzi come te, dal respiro PULITO.

Perché la vera trasgressione oggi è essere come sei tu. Che di maleducati ne siamo circondati#amici22 pic.twitter.com/wwgsZW75z0 — 🔸 Direttrice Attilia (@quellicomeme71) May 8, 2023

