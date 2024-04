Continua il Serale di Amici e dopo la terza puntata ci sono state polemiche per chi ha dovuto lasciare la scuola. Il pubblico è insorto.

Un’altra puntata del Serale di Amici è andata in onda. Dopo le anticipazioni arrivate subito dopo le registrazioni, con tanto di “spavento” per un piccolo incidente, ecco che il pubblico fedele del talent show di Canale 5 ha potuto vedere come sono andate le cose e anche chi, purtroppo, abbia dovuto lasciare il programma. L’eliminata della terza puntata è stata la ballerina Lucia.

Amici, Lucia eliminata nella terza punta del Serale

Maria De Filippi

Tra esibizioni, guanti di sfida, risate e non poche polemiche, anche la terza puntata del Serale di Amici è andata a concludersi. Il risultato è stato, alla fine, un ballottaggio all’eliminazione tra Lucia e Sofia.

Ad essere stata eliminata è stata Lucia. In casetta a dare l’annuncio è stata Maria De Filippi: “Ribadisco che mi dispiace molto, ribadisco che siete tutte e due bravissime. A lasciare il programma è Lucia”, ha detto la Queen di Mediaset in collegamento con i ragazzi.

Inevitabile scatenare in Lucia le lacrime di tristezza e amarezza arrivate, per altro, dopo una settimana difficile con vari sfoghi andati in onda nei daytime.

Le polemiche

L’uscita di scena di Lucia, però, non è certo passata inosservata al pubblico del talent. Infatti, la ragazza era considerata da tutti tra le ballerine più bravi e capaci della scuola. Proprio per questa ragione, una volta certificata la sua eliminazione, sul web è esplosa la polemica.

“Quindi adesso l’obiettivo della scuola è eliminare i più bravi”, si legge. “Come si può eliminare Lucia che è molto più brava degli altri”, “Vergogna“, ha tuonato un altro utente. “Non è premiato il talento. Basta con queste decisioni”.

Insomma, se da una parte l’amarezza è tanta per l’uscita di Lucia, dall’altra la ragazza ha ricevuto grossi attestati di stima da parte del pubblico.

Di seguito anche il post su X del programma con il momento dell’eliminazione e le reazioni dei telespettatori: