Si avvicina il serale di Amici di Maria De Filippi e pare proprio che la padrona di casa abbia programmato un incredibile doppio ritorno.

Ex alunni, ex fidanzati e ora anche giudici al serale di Amici. Pare proprio che in vista della parte finale del talent show di Canale 5, Maria De Filippi abbia deciso di fare le cose in grande e di chiamare Emma Marrone e Stefano De Martino!

Amici, decisi due giudici al serale?

Stando alle prime indiscrezioni relative al serale di Amici, sembra che la giuria possa vedere il ritorno di due grandissimi protagonisti del passato. In particolare, come anticipato, di Emma Marrone e Stefano De Martino.

La cantante non solo fu vincitrice del talent, ma era stata anche coach oltre che, proprio con il ballerino, protagonista di una bella storia d’amore tanto chiacchierata.

I due, successivamente, avevano rotto ma anche ricucito il proprio rapporto. Da quanto si sa, tra i due sarebbe rimasto un feeling speciale e di rispetto reciproco.

Adesso, come riportato da Novella 2000 e The Pipol Gossip, la ex coppia si dovrebbe ritrovare come giudici del talent di Maria De Filippi.

“Emma Marrone e Stefano De Martino di nuovo insieme. Per i fan della cantante salentina e l’ex ballerino e conduttore volto Rai, è tempo di gioire. Entrambi, infatti, quest’anno saranno in giuria nel serale di Amici 22”, ha scritto The Pipol Gossip su Instagram.

Ma non solo. Potrebbe esserci anche un terzo ritorno, quello di Anna Pettinelli. Al momento non è chiaro in quale ruolo ma la speaker radiofonica sarà presente al serale.

Di seguito anche il post Instagram di The Pipol Gossip:

