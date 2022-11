Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni che circolano sulle nuove registrazioni del pomeridiano di Amici 22, nella Scuola targata Maria De Filippi ha fatto il suo ingresso una nuova cantante. Niente di nuovo, dunque, se non fosse che la giovane – Angelina – è la figlia del compianto Mango e di Laura Valente, voce dei Matia Bazar.

Angelina Mango è entrata nella scuola di Canale 5 vincendo una sfida giudicata dall’ex professore del talent, Carlo Di Francesco.

Secondo l’esperto, la giovane cantante sarebbe all’altezza dello show condotto da Maria De Filippi ed è entrata di diritto al posto di un altro allievo di musica guidato da Lorella Cuccarini.

Classe 2001, nata a Maratea, Angelina è la figlia di Pino Mango, scomparso nel 2014 all’età di 60 anni nel corso di un concerto, e Laura Valente, che dal 1990 al 1998 è stata la voce dei Matia Bazar.

Secondogenita di Mango, Angelina ha ereditato da entrambi i genitori la passione per la musica e la Scuola firmata Maria De Filippi sarà in grado di darle il giusto risalto nell’ambiente.

