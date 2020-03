Sembra la Sicilia ma è la Puglia: le location di Amiche da morire

Claudia Gerini, Cristian Capotondi e Sabrina Impacciatore sono le protagonisti di Amiche da morire: ecco le location di questa divertente commedia.

Tre donne molto diverse tra di loro, che vivono nello stesso paesini su un isola della Sicilia, che improvvisamente diventano grandi amiche per via di alcuni segreti inconfessabili. Si può riassumere con queste poche parole la trama di Amiche da morire, la divertente commedie diretta dal Giorgia Farina e uscita nelle sale cinematografiche nel 2013. Proprio per questo film, la regista è stata anche nominata come Miglior regista esordiente ai David di Donatello. Vediamo ora insieme quali sono le location della pellicola.

Amiche da morire: le location del film

Come detto in precedenza il film è ambientato in un’isola della Sicilia, quale non viene mai specificata anche se potrebbe essere quella di Favignana vista la presenza dello stabilimento per la lavorazione del tonno. Amiche da morire è però stato girata in un’altra regione d’Italia.

E’ infatti la Puglia ad aver ospitato la regista, le attrici, gli attori e tutti gli addetti ai lavori vari per le riprese del film. Per la precisione il film è stato girato tra Monopoli, Massafra e Polignano a Mare, comuni che più volte sono stati utilizzati come location per alcune commedie italiane (tra cui quelle di Checco Zalone).

Fonte foto: https://www.imdb.com/title/tt2343371/

Amiche da morire: il cast del film

Le tre protagonisti principali di Amiche da morire sono Claudia Gerini, Cristiana Capotondi e Sabrina Impacciatore: rispettivamente interpretano la prostituta Gilda, l’ingenua Olivia e la sfortunata Crocetta. Il protagonista maschile della pellicola è invece l’ispettore Nico Malachia, che è interpretato da Vinicio Marchioni.

Nel cast di Amiche da morire sono poi presenti anche Marina Confalone, Corrado Fortuna, Antonella Attili, Tommaso Ramenghi (che veste i panni del marito di Olivia, Rocco), Adriano Chiaramanda, Gaetano Aronica, Giovanni Martorana e Bruno Armando.

